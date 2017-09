Plnohodnotné samozřejmě není ani omylem, jde ponejvíce o neotřelý marketingový tah. Uvnitř budky samozřejmě není obsluha, najdete tam pouze tablet, na kterém si můžete nakonfigurovat a objednat své nové auto. Což ale můžete udělat i z domova či kanceláře, žádný jiný benefit vám objednávka z telefonní budky nedá.

K přístupu do typicky červené budky umístěné na Russell Square v Londýně navíc potřebujete speciální kód, který vám po registraci na internetu Peugeot pošle. Budka má kupodivu i svou otevírací dobu a to od sedmi hodin ráno do půlnoci.

Pohled do netradiční prodejny automobilů.

FOTO: Peugeot