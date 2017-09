Největší problém minulého Porsche 911 R byla omezená výroba. A tak se auto vyprodalo během jediného dne. Jaký je recept? Ten byl jednoduchý jako na moučné placky – jen to nejzákladnější a nic jiného. Motor byl bez přeplňování, přesto vynikal vysokým výkonem 372 kW (500 koní). Žádné natáčení zadní nápravy, žádné designerské výstřelky na kapotě. Dokonce i zadní křídlo zmizelo a nahrazeno bylo jen plastovým černým krytem. Uvnitř nic, co by znamenalo luxus a pohodlí. Nic. Všude jen čistá technika, kterou řidiči ovládali přes volant, pedály a manuální převodovku.

Poslední Porsche 911 R

FOTO: Porsche

A právě tohle byla ta největší přednost auta. Přednost, na kterou se dnes bohužel zapomíná. Přes cingrlátka není vidět auto. Řízení je odtažité, neurčité až jalové. A to i u sporťáků. A motor honí turbodmychadla, ale ne proto, aby měl větší výkon, ale aby splňoval emisní limity.

Takže když Porsche přineslo R, okamžitě bylo pryč. A nové R bude. To je už jisté. Značka to slíbila. Kdy bude? To zatím nevíme. Hovoří se o konci života současné generace 911 (tedy za dva roky). Ta nejlepší informace ale je v tom, že to nebude limitovaná edice. Kdo chce, koupí si ho.

