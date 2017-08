Je to úplně nové auto, i když z dálky si neznalý člověk může dosavadní a novou generaci jednoduše poplést.

Nová karoserie z hliníku (pod ní je však tuhá a fortelná vysokopevnostní ocel) je o 63 mm delší než dosud (4918 mm), ale je na nezměněném rozvoru (2895 mm). Ostatní rozměry se změnily jen minimálně.

Ovšem to, co se změnilo nejvíc, je interiér. Podle výrobce by nárůst rozměrů v interiéru měl být zřejmý pouhým okem. Například jen kufr – tady je víc o 100 litrů objemu, nově lze naložit až 770 litrů nákladu po roletku.

Video

Nové Porsche Cayenne; Zdroj: Porsche

Vzhledově je auto podobné, ale vlastně zcela jiné. Maska chladiče je nyní položena horizontálně, přes celou šířku vozu. Světla jsou trochu výš a mají čtveřici diodových bodovek pro denní svícení.

Jsou jako továrna na světlo. O svícení se stará 84 samostatných individuálně nastavitelných a aktivovaných světelných diod v každém světle. Samozřejmě se přizpůsobují zatáčkám, ale i protijedoucím vozidlům, chodcům apod.

Zadní partie jsou asi nejvýrazněji změněny. Nad oknem je veliká odtrhová hrana, zadní světla jsou jako z panamery – spojená do jediného celku světelným pásem.

Porsche Cayenne

FOTO: Porsche

Lehčí podvozek

Podvozek cayennu je také nový – výrazně odlehčený, jeho vlastnosti jsou zase o kousek lepší. Samozřejmě, že auto může mít vzduchové pérování, nově natáčecí zadní nápravu … Je toho hodně.

Jen několik zásadních změn – Porsche přechází na 48voltový systém elektřiny, všechny systémy jsou tak silnější, pohotovější. I proto bylo změněno řízení z hydraulického na elektrické.

Velkou novinkou jsou brzdy Porsche Surface Coated Brake (PSCB), které jsou potažené vrstvou karbidu wolframu. Jednak lépe brzdí, a hlavně se z nich netvoří tolik brzdného prachu. Poznáte je podle bílých brzdových třmenů a velmi lesklých kotoučů. Jsou ale k dispozici u dvaceti a jednadvacetipalcových kol. V nabídce jsou ještě devatenáctky, ale ty mají klasické kotouče.

Porsche Cayenne

FOTO: Porsche

Další zajímavost – Porsche Cayenne používá lithium-polymerový akumulátor, který je výkonnější a přitom lehčí (uspoří 10 kg hmotnosti). Ostatně auto celé velmi zhublo – z 2040 na 1985 kg.

Luxusní a chytrý

A co interiér? Za volantem se objevují dva displeje. Uprostřed sedí klasická mechanická ručička, po stranách jsou dva digitální přístroje o úhlopříčce 7 palců. Ohromná obrazovka uprostřed má úhlopříčku 12,3 palce. Hlavní ovládací prvky jsou nově soustředěny do středového tunelu a ty, které chybí, jsou jako dotykové právě na obrazovce.

Auto je samozřejmě vybaveno nejmodernějšími elektronickými pomůckami pro bezpečnost i zábavu. Nabízí například LTE připojení k internetu s vlastním wi-fi hotspotem, navigaci s online daty o dopravě, audiosystémy Bose nebo Burmester.

Porsche Cayenne

FOTO: Porsche

A co motory? Od začátku prodeje bude v nabídce přeplňovaný zážehový třílitr s výkonem 250 kW (340 koní) a točivým momentem 450 Nm. To znamená start na stovku za 6,2 sekundy (chrono paket 5,9 s) a maximálku 245 km/h.

Druhá verze S má turba dvě a výkon 324 kW (440 koní) a 550 Nm. Zrychlení zvládá za 5,2 s (4,9 s) a maximálka se posunuje na 265 km/h.

Cena auta je stanovena na 74 828 eur (1,95 miliónu korun) u základní verze a 91 964 eur (2,4 miliónu korun) u verze S. Jde ale o ceny pro Německo, v Česku se mohou lehce měnit.