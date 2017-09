Tak, jako speciální edice připravuje Land Rover, Mercedes či Toyota, objevuje se i speciální edice u tohoto ruského výrobce z Uljanovska. Vlz známe už 45 let a za tu dobu prošel mnoha modernizacemi a několikrát se přejmenoval. Jeho poslední jméno je Hunter a ta jubilejní edice je opravdu efektní.

Tak především má světlounce zelenou barvu, bílou střechu a černé rámy oken. K tomu jsou tu bílá plechová kola o průměru šestnáct palců.

UAZ Hunter 45 Edition

V interiéru jsou sedadla čalouněna speciální látkou, která odpuzuje vodu, barva laku karoserie se samozřejmě promítá i do přístrojové desky nesoucí pyšnou výroční plaketu, zadní dveře jsou rozdělené horizontálně, takže spodní část se může využít jako sedačka…

Pod kapotou je standardní zážehový čtyřválec 2,7 l s výkonem 94 kW (128 koní) a točivým momentem 210 Nm. Převodovka je také klasická – pětistupňová manuální.

FOTO: UAZ

Možná vám auto bude něco připomínat. Pokud je to Land Rover Defender Heritage, tak jste na tom podobně jako my. Ale prý to není kopie. Designéři prý připravovali tuhle speciální verzi, která stojí v přepočtu asi 260 000 korun a vyrobí se pouhých 469 kusů, víc než rok.