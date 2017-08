Na Toyotu Supru čekáme pomalu stejně dlouho jako na paní Colombovou. Pořád nám ji slibují, spekuluje se nad nějakými skicami, vizualizacemi a „zaručenými“ zprávami, ale výsledek zatím nic. Ale v Tokiu se to má změnit. Nová Toyota Supra tu bude podle časopisu AutoBild představena. Bude mít společný základ s novým BMW Z4 (jeho první fotku jsme ukázali ve středu [celá zpráva]).

Ovšem supra se bude muset spokojit jen s částí pozornosti. Na stánku Mazdy bude totiž model RX-9. Půjde o návrat Wankelova motoru, tedy agregátu s krouživým pístem. Jak se podařilo vyřešit všechny ty problémy této koncepce? Už konečně motor bude žrát víc benzínu než oleje? Uvidíme. Výkon se má pohybovat někde okolo hranice 300 kW.

Mazda RX-8 - zatím poslední auto s motorem typu wankel

FOTO: Mazda

A do třetice – Nissan 390Z. Tohle auto bude ale zatím jen koncept, který má ukázat nástupce Nissanu 370Z, který je na trhu předlouhých osm let. Design prý má být inspirován u současného modelu GT-R, posun v designu se má prý také týkat u sériového vozu i ceny a exkluzivity. GT-R nové generace se pak má zařadit do kategorie supersportů.

Nissan 370Z (facelift, 2012)

FOTO: Nissan