Sedmisedadlové MPV půjde jako první na trh, kde se představí, tedy do Indonésie. Ale pak by se mělo objevit i na dalších trzích v daném koutě zeměkoule, a to na začátku příštího roku. Pak zamíří… To je bohužel ještě tajemství, ale třeba jednou dorazí i na evropské trhy, kde vozidel MPV rapidně ubývá a přitom rodin, které chtějí velké sedmimístné auto, je stále dost.

Mitsubishi Xpander

FOTO: Mitsubishi

Xpander má těžit hlavně z velké nabídky místa pro všech sedm cestujících a variability. Třeba druhá řada sedadel půjde velmi jednoduše složit, takže vznikne ohromná přepravní plocha kapacity dodávky. Není to zcela určující údaj, ale informace z firmy říkají, že uvnitř auta bylo dbáno na spoustu odkládacích schránek a míst, kam si co uložit. Tak třeba je tu celkem 16 míst pro nápoje. Střecha má panoramatické prosklení, ze speciálního protihlukového skla s protisluneční vrstvou.

Motor pod kapotou ale na to, jak je auto velké, moc výkonem neoplývá. Je to zážehová patnáctistovka s výkonem 77 kW (105 koní). Sama automobilka si je vědoma, že tohle nejsou ohromující hodnoty, a tak říká, že hlavní předností motoru je dostatek síly i při šplhání do kopců v plném obsazení.