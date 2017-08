O tom, že Infiniti nabídne na přehlídce automobilové krásy Pebble Beach Concours d’ Elegance v Kalifornii nový koncept s názvem Prototype 9 jsme už tento týden informovali.

Ale protože už to projelo celým internetem, značka Infiniti dala všanc už kompletní fotovýbavu tohoto vozu. Je to úžasná vzpomínka na dobu dávno minulou, ale slavnou, kdy jezdci téměř lítali v otevřených monopostech. Ovšem je tu problém. Vzpomíná na tu dobu Infiniti, které vzniklo v roce 1989, takže vlastně vzpomínat nemá na co.

Infiniti Prototype 9

FOTO: Infiniti

Alfonso Albaisa, senior viceprezident pro design společnosti Infiniti vysvětluje vznik konceptu takto: „Začalo to jako jednoduchá myšlenka. Co kdybychom našli někde na jižním cípu Japonska hluboko zahrabané ve stodole auto, které bylo skryté očím po dobu sedmdesáti let? Co když jsme v něm našli semínko první Grand Prix, semínko umění a krásy? Jak by vypadal tenhle objev?“

Přiznejme si to – vypadá nádherně. Vypadá prostě jako ta sedmdesát let stará klasika, ale tak nějak pojatá jako moderní silniční střela. Ostatně i technika, s jakou přistupovali k vozu, je podobná. Třeba povrchové panely jsou ručně dělané z hliníku, ale jsou uložené na jakýchsi vlepovaných rámech z laserem řezané oceli.

Pod kapotou nečekejte žádný super výkonný šestiválec od Infiniti. Při pohledu zezadu ani nenajdete žádné výfuky. To je proto, že o pohon kol se stará elektrika. Jde o systém použitý v Nissanu Leaf. Tady dává autu dostatečnou dynamiku na zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,5 sekundy.