Pro většinu nových osobních automobilů platí zákonem daná dvouletá záruka, kterou někteří dovozci rozšiřují až na sedm let (Kia), podmíněno je to ovšem tzv. garančními prohlídkami v autorizovaném servisu po celou dobu prodloužené záruky. Porsche nově oznámilo, že na všechny 911 GT3 (991.1) bude po celém světě poskytovat záruku na motor v délce deseti let nebo 120 tisíc ujetých mil (193 000 km) podle toho, co nastane dříve. A záruka bude platit i novému majiteli po případném prodání vozu.

To je vskutku velkorysá věc, která zákazníkům vysílá signál o tom, že Porsche nepředpokládá žádné technické problémy na 3,8litrovém plochém šestiválci s výkonem 475 k (350 kW). Celé akci předcházelo setkání skupiny „dotčených majitelů”, kteří se v Atlantě setkali se zástupci automobilky. Výsledkem jednání byla právě výše uvedená záruka na pohonnou jednotku.

Technici Porsche před třemi lety zjistili, že požár vznikl kvůli uvolněnému šroubu na ojnici. Uvolněná ojnice následně zničila klikovou skříň, což vedlo k úniku oleje a jeho následnému vznícení. Porsche preventivně v daném modelu opravilo, respektive vyměnilo, všechny motory. [celá zpráva]