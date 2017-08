Mercedes na svém instagramovém účtu uveřejnil krátké video, kde slibuje nový koncept. Jaký? Jak se bude jmenovat? Určitě Vision. Ale jak dál? To nevíme. Nic neřekl. Ale je zajímavé, že video na Instagramu je po stažení pojmenované Maybach 6. Znáte ho? Ano. To je to auto, které tu stálo už minulý rok. Famózní 2+2 kupé s elektrickou pohonnou jednotkou.

Z videa vidíme, že půjde opět o úžasnou designérskou, snad až sochařskou práci. Zase tu budou velmi ostré hrany. Takže je možné, že Maybach 6 dojde pokračování, třeba ve verzi bez pevné střechy.

Infiniti hledí do minulosti?

Značka Infiniti vznikla v roce 1989. Přesto se na Pebble Beach Concours d’ Elegance objeví s konceptem, který se bude ohlížet nazpět hodně daleko. Někam k závodním monopostům starým sedmdesát let.

Někam k dobám, kdy v autech seděli neohrožení závodníci, kteří měli jen sebe, svůj stroj a víru v Boha, že v příští zatáčce se nevybourají, protože to by znamenalo téměř jistou smrt. Otevřené kokpity, absence jakýchkoli ochranných prvků (až na helmy a brýle) a motory silné jak stádo splašených koní – to bude hlavní inspirace pro Infiniti. Třeba k tomu dodá značka něco z historie Nissanu. Uvidíme.

Infiniti koncept

FOTO: Infiniti

