Kdysi bylo heslo mnichovské značky, že její auta mají rychlejší podvozek než motor. Pak se přehouplo pár let, auta tloustla a tloustla a už se to leckdy nedalo říct ani o podvozku, a ani o motoru. Teď tu je trojkový bavorák, který je hubenější, má výkonné motory a zase splňuje to staré dobré heslo.

Krasavec inteligentní

Trojkové BMW není třeba moc představovat. Už se prodává víc než rok, takže jsme si na něj zvykli. Je to auto moc pěkné – typické BMW, jen ta přední část se svými stříbrnými spojkami mezi světly a ledvinkami odlišuje od standardu. Nejsme zaměřeni na avantgardu, takže tahle klasika nás potěšila. Tvary auta jsou jednoduché, efektní, stálé.

BMW 325d Touring

FOTO: LL, Novinky

Nic extravagantního

FOTO: LL, Novinky

I interiér je strohý, jak to BMW umí. Opět to není žádný výstřelek moderního designu. Nejdůležitější je na tlačítkách, to ostatní je pak ovládáno systémem iDrive, kde si můžete palcem čmárat písmenka na horní plošku kolečka ovladače a funguje to jako dotykový displej.

Sedadla jsou těsná. Opravdu fest těsná. Takhle silné obemknutí žeber jsme nezažili už dlouho. Řidič postavy mírně nadstandardního Slovana musí vydechnout, aby se do nich ponořil. Ale není to nepohodlné. Naopak. Je to jak dobře zavázaná bota.

O kousek větší

Bývaly doby, kdy trojková řada byla na zadních sedadlech jen pro dvourozměrné postavy. Málo místa na nohy je ale minulostí. Pravda, tuhle disciplínu dokáže na daných rozměrech spousta aut zvládnout lépe, ale to je daň eleganci, dlouhé kapotě a stylu BMW. Přesto nehaníme, i na frankfurtský autosalon bychom s vozem vyrazili.

Kufr je také spíš průměrný – 459 litrů není žádný přepych a ani šířka mezi podběhy 95 cm nás neohromila. Alespoň, že tu je spousta praktických řešení, jako je vtipně uložený dělicí příčník do kufru nebo výsuvná síťka nad opěradla sedadel.

Kufr je prostě na tuhle třídu podměrečný.

FOTO: LL, Novinky

Ale pojďme se podívat pod kapotu. Tam se usadil dvoulitrový naftový motor s výkonem 165 kW. Točivý moment je 450 Nm. Auto váží 1575 kg. Takže výsledek? Agregát je hlučnější jen nezahřátý. Pak utichá a spíš než bychom ho poslouchali, přehluší jej aerodynamický hluk od zrcátek. Ne nijak výrazný, ale je tam. Motor si v klidu přede a jen čeká, kdy si bude moct pohrát na babu s automatickou osmistupňovou převodovkou.

Její reakce je fantasticky rychlá a je skvělé vidět, jak se mění její charakteristika podle toho, jak člověk zrovna šlape na plyn. Stačí trochu přidat a elektronika už pro jistotu drží otáčky nahoře (klidně kolem 3000 ot./min), jak čeká, že přijde ještě něco dalšího. A když nic nepřijde, zklamaně otáčky poklesnou těsně nad volnoběh a auto si tiše nespokojeně brumlá.

Tenhle motor je k autu naprosto ideální.

FOTO: LL, Novinky

Do konce testu ještě zbývalo dost kilometrů, během nichž spadla spotřeba ještě o desetinu.

FOTO: LL, Novinky

Když se ale noha stále víc snaží auto popohnat vpřed, automaticky se nastaví sportovnější režim a stupně tam skáčou jeden za třetím. Ano, dokonce i si přeskočí dva stupně při kickdownu, jen aby stačila reagovat. Těch 165 kW je na auto naprosto dokonalých. Víc není zapotřebí a méně… asi taky ne. Tohle je naprosto dokonalé spojení. A navíc – s autem jsme najezdili celkem dost kilometrů a průměrná spotřeba se srovnala nakonec na 6,8 l na 100 km!

Je podvozek opravdu rychlejší?

To, co ale na tomhle autě baví, je, že ostatní vozy rychle mizí v zadním zrcátku. Není to tím, že bychom jezdili jako závodníci. Přesně podle předpisů, ani o kilometr víc. A přesto veškerá auta končí kdesi v dálce. Tohle auto totiž konečně zase vyznává danou poučku o rychlém podvozku.

Samozřejmě že auto není nejlehčí, ale i tak řidič může jet rychle i v zatáčkách, kde jindy brzdí. Plynulost jízdy se pak projevuje na celkovém čase nejvíc.

Překvapuje, že řízení je tak měkké, a to i ve sportovním módu (v autě jsou čtyři nastavení – Sport s vypnutím stabilizace, Sport, Comfort a Eco Pro. Ale na rozdíl od jiných aut to tady neznamená, že by řidič neměl nad vozem kontrolu. Stále ji má, jen ten volant není tak „utažený“.

BMW 325d Touring

FOTO: LL, Novinky

Prostě tohle auto se nám líbilo. Je to opravdu český sen. Jen kdyby to mohlo přejít ze sna do reality. To už pokulhává na obě nohy. Náš vůz ve verzi M Sport stojí 1 329 900 Kč. A to jsme neměli ani elektricky nastavitelné sedačky, ale zato jsme měli LED světlomety, Head-up displej… (+56 108 Kč), paket se zadní kamerou, parkovacím asistentem, navigačním systémem… (65 130 Kč) atd.