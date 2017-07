Ferrari nově nabízí patnáctiletou záruku na nová i stará auta

Italské Ferrari se snaží stále více smazat pověst nespolehlivého italského hřebce. A tak připravilo speciální program prodloužené záruky New Power 15, kde pokryje poruchy hlavních mechanických částí na dobu až 15 let. A to dokonce i u ojetých aut.