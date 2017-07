Mercedes-Benz E All-Terrain je přímý konkurent Audi Allroad. Obě to jsou verze trochu zvýšené (M-B má světlost 156 mm), oplastované a mají pohon všech kol. Jenže tomuhle pánovi to bylo málo, a tak se rozhodl, že si auto trochu vylepší. A za vzor mu šla terénní ikona G 500 4x4^2.

Tedy ne jen vzorem, ale i zdrojem, protože auto dostalo portálové nápravy. Takže světlá výška rázem povyskočila na 41 cm. Zároveň se změnil rozchod o 20 cm, takže ty nyní musí krýt vytažené karbonové blatníky. A na kolech jsou obuty jednatřicetipalcové offroadové pneumatiky.

Mercedes-Benz All-Terrain 4x4˄2

FOTO: Mercedes-Benz

FOTO: Mercedes-Benz

I když je to stále to samé kombi se silničními nárazníky, nájezdové úhly vepředu a vzadu jsou více než efektní: 35,8 a 35,6 stupně. Brodivost je pak 51 cm.

Ačkoli je pro All-Terrain standardem naftový motor, tady pracuje benzínový agregát V6 3,5 l s 245 kW (333 koní) a 480 Nm. Výkon se přenáší na všechna kola přes automatickou převodovku. To, co tu ale chybí je redukce a uzávěrky diferenciálů. Takhle je to spíš takové hodně vysoké SUV.

FOTO: Mercedes-Benz

FOTO: Mercedes-Benz

Auto je unikát. Je vyrobené v jediném kuse, a když to Jürgen Eberle představil ve firmě, šéfům spadla čelist. A hned, že by se to mohlo vyrábět. Uvidíme, jestli se toho někdy dočkáme. Mezi příznivci značky se najde dost nadšenců pro takové kreace. Vzpomeňme třeba jen šestikolové G, které bylo vyprodáno ještě před premiérou.

Pro srovnání: Standardní Mercedes-Benz E All-Terrain

FOTO: Mercedes-Benz