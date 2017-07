„Mohou za tím být složky obsažené naftě,“ řekl Právu vedoucí jednoho z pražských autoservisů, který si nepřál být jmenován. Čtenáři ale mají jasno: biosložka filtrům škodí. „Nafta obsahuje olejové příměsi a pro filtry je to hrůza,“ řekl Právu čtenář. Jízdy na krátké vzdálenosti jsou rovněž problém.

„Když někdo jezdí jen po Praze, nedojde ke spalování pevných částic a filtr to poškozuje,“ uvedl šéf autoservisu. Doporučuje, aby majitel automobilu alespoň občas vyjel na vyjížďku delší než 50 kilometrů. Podle něho ale rozhoduje hlavně stav seřízení motoru. „Pokud je auto v pořádku a natankujete u normální čerpací stanice, neměl by být problém,“ dodal.

Krátké jízdy nesvědčí



Faktorů, které mají vliv na poškozování filtrů, je podle Radima Dundáčka z Ústavu automobilového a dopravního inženýrství brněnského Vysokého učení technického (VUT) více. „Bezesporu jsou to především krátké jízdy po městě. Výfukové plyny se nestačí během nich prohřát a filtr se ucpává. Dalším problémem je nekvalitní palivo s příliš vysokým obsahem síry. Při tankování u renomovaných stanic ale tato potíž nehrozí,“ řekl Právu. Zdůraznil, že i nekvalitní příměs do nafty má špatný vliv na stav filtru v automobilu.

„Je všeobecně známo, že hlavně krátké jízdy nafťákům nesvědčí. Ví o tom své pracovníci servisů ve velkých městech,“ uvedl majitel jednoho ze servisů na Blanensku, který si nepřál být jmenován. „Na venkově tyto závady nejsou až tak časté. My něco takového řešíme jen několikrát do roka. Je to ale věčné téma mezi těmi, kteří zvažují koupi vozu na naftu,“ dodal.

Nestihne se vypálit

„Rozhodně za poničenými filtry stojí krátké jízdy po městě. Vozidlo nedosáhne požadovaných teplot, tak aby ve filtru probíhala pravidelně regenerace. Ta se spustí, ale nedokončí se do konce. Při další jízdě se zase spustí, zase nedoběhne. Filtr se tak nestihne vypálit a zanese se. Vozidla mají taky vyšší spotřebu,“ vysvětlil majitel ostravského autoservisu AutoKadlec Jan Kadlec.

Tankujte kvalitní palivo

Dodal, že každý by si měl pořádně zvážit, jaký automobil si pořídí. „Měl by si ho vybrat podle toho, kam nejčastěji jezdí. Pokud jezdí po městě pět až sedm kilometrů, tak nemá žádný smysl pořizovat si naftové vozidlo,“ zdůraznil majitel autoservisu. Zásadní je také čerpat kvalitní palivo. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu je příměs biosložky schválena automobilovým průmyslem a vychází ze směrnic Evropské unie.

Problémem podle něho může být pančovaná nafta. „Pokud někdo natankuje pančovanou naftu, mohla by mít na zkrácení životnosti filtru pevných částic vliv,“ řekl. Šéf autoservisu Kadlec rovněž upozornil na rozdílnou kvalitu nafty v České republice a v zahraničí. „Všichni víme, že když natankujeme naftu v Německu, auto lépe jede. Má vyšší kvalitu,“ dodal.