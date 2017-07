Toyota Yaris GRMN bude mít motor od Lotusu

Nová Toyota Yaris GRMN má našlápnuto k zápisu do síně miniaturní automobilové slávy, kde je dnes třeba Renault 5 Turbo nebo Mini Cooper. Prostě auto s netradičním motorem, od kterého to nečekáte, ale které to natrhne všem, včetně nemachrovaných sporťáků.