Dne 3. června 1965 dorazil k majiteli Johnu Lennonovi nový Rolls-Royce. Tehdy to byl ještě obyčejný vůz. Slavný hudebník kapely Beatles posléze kontaktoval výrobce a nechal si podle vlastního vzoru vůz pomalovat psychedelickými vzory, kde prim hraje žlutá, na střeše jsou vzory zvěrokruhu.

Auto dorazilo v dubnu roku 1967, jen chvíli před vydáním osmého alba skupiny s názvem Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Rolls-Royce Phantom Johna Lennona

Zajímavý je i interiér. Zadní sedadla nahradila manželská postel, auto mělo dokonce i televizi a ledničku, samozřejmě nesměl chybět ani vlastní přehrávač.

Auto bylo ve vlastnictví Johna Lennona až do roku 1969. Ani poté ale nemělo obyčejný život. O rok později byo odesláno do Spojených států k zapůjčení kapele Rolling Stones a také Bobu Dylanovi.

V roce 1977 byl Phantom darován současnému vlastníkovi - kanadskému Royal British Columbia muzeu ve Victorii.

Po velmi dlouhé době se auto vrací do Velké Británie při příležitosti výstavy "The Great Eight Phantoms", která je součástí představení nové generace tohoto modelu a také oslavou 50. výročí od vydání alba Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band. [celá zpráva]

