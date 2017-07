Automobilky plánují ohromné investice do elektromobilů. Během pár let by se měly jejich vozy směle elektrifikovat, a to jak v rámci hybridů, tak i jako plně elektrické modely. Jenže jeden článek v celém systému, který tyto smělé plány zahrnuje, je už dnes přetržený. Jde o akumulátory. Těch je už dnes nedostatek.

Volkswagen v nejnovější studii odhalil, že pokud se do roku 2025 nepostaví dalších 40 továren na akumulátory o velikosti Gigafactory společnosti Tesla, akumulátory budou nedostatkovým zbožím.

Podle Automotive News bude v daném roce jen koncern Volkswagen potřebovat všechny současné světové výrobní kapacity, které dnes zahrnují něco mezi 150 až 200 GWh. Celý automobilový průmysl by pak potřeboval zvýšit výrobní kapacity na 1,5 TWh. To znamená, že bude zapotřebí vystavět 40 velkých továren o výrobní kapacitě 35 GWh ročně. A to mluvíme jen o automobilovém průmyslu.

Stále víc se ukazuje, že akumulátory jsou důležitou součástí solárních systémů, které vyrábějí energii příliš špičkově, než aby mohly být napojeny na síť jen tak. Proto se i u nás staví dvě ohromná akumulátorová vyrovnávací centra.

Automobilky stále navíc čekají na pořádný technologický pokrok v tomto odvětví. Zajímavých vývojových projektů je na světě celá řada, ale zatím žádný z nich nedospěl s lehčími, výkonnějšími a kapacitnějšími akumulátory až do stadia produkce. Podle odhadů se tak stane za pět let, opravdový průlom by měl nastat do patnácti let. Jenže to je pro automobilky pozdě.