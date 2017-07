Audi zatím nezveřejnilo přesné rozměry čtvrté generace luxusního sedanu. Víme pouze, že délka u základní verze činí 5,17 metru, v případě prodloužené A8 L je navíc 13 centimetrů.

Design je dle předpokladů konzervativním přepudrováním minulé generace, respektive připodobněním k současné produkci ingolstadtského výrobce. Přední světlomety mohou být laserové (HD Matrix LED), zadní pak spoléhají na organické elektroluminiscenční diody (OLED).

Audi A8 (2017)

FOTO: Audi

Uvnitř najdete polohovatelná zadní sedadla, která masírují nejenom záda, ale díky podložce i nohy. Středový panel nyní obsahuje méně tlačítek, nově se více funkcí ovládá na dotykových obrazovkách. Hlavní displej má velikost 10,1 palce, pod ním je ještě jeden podobné velikosti.

Audi A8 (2017)

FOTO: Audi

Automobilka uvádí, že řidič při aktivaci vybrané funkce na horním nebo spodním displeji slyší a cítí kliknutí jako potvrzení výběru. To je důležitá novinka, poněvadž haptická (hmatová) zpětná vazba u všech současných dotykových displejů chybí.

V nabídce je dále pokročilé rozeznávání hlasu (firma uvádí, že systém zachytí i pokyny z běžné konverzace) a ovládání gesty.

Audi A8 (2017)

FOTO: Audi

Nové Audi A8 bude na český trh uvedeno se dvěma vidlicovými šestiválci, přeplňovanými turbodmychadlem. Vznětová jednotka 3.0 TDI poskytuje nejvyšší výkon 210 kW (286 k), zážehový motor 3.0 TFSI nabídne 250 kW (340 k).

Později přijdou dva osmiválce – naftový 4.0 TDI o výkonu 320 kW (435 k) a 4.0 TFSI o výkonu 338 kW (460 k). Vrcholem bude benzínový W12 se zdvihovým objemem 6 litrů a dosud neudaným výkonem.

Audi A8 (2017)

FOTO: Audi

Později dorazí i hybridní verze A8 L e-tron quattro. Hybridní soustava se zážehovým motorem 3.0 TFSI a elektromotorem poskytne celkový nejvyšší výkon 330 kW (449 k) a točivý moment 700 Nm.

Lithium-iontové akumulátory pojmou elektrickou energii pro cca 50 kilometrů lokálně bezemisní jízdy.

Autonomní jízda v kolonách



Všechny motory pro nové A8 budou vybaveny částečně hybridním systémem (tzv. mild hybrid). Základem je generátor (s funkcí startéru), který je spojen s motorem řemenem, a lithium-iontové baterie (10 Ah) uložené v zavazadlovém prostoru. Zajímavostí je pak 48V elektrická síť, která nahrazuje v dnešních automobilech běžnou 12voltovou.

Fígl je v tom, že kdykoli pustíte plynový pedál v rychlostech 55-160 km/h, systém – samozřejmě na základě svého vyhodnocení – vypne motor a auto se dále pohybuje setrvačnou silou. Fungovat to bude po dobu až 40 sekund. To samé platí pro dojíždění do křižovatky, kdy se motor vypíná při rychlostech nižších než 22 km/h. [celá zpráva]

Audi A8 (2017)

FOTO: Audi

Audi A8 dále dostane autonomní řízení při jízdě v kolonách do rychlosti 60 km/h. Důležité je, že nebude nutné dotýkat se volantu, auto pojede v koloně zcela samo.

Parkovat půjde prostřednictvím mobilního telefonu, kdy je řidič vně auta, podobně jako to má BMW v případě řady 7.

Audi A8 (2017)

FOTO: Audi

Nové modely Audi A8 a A8 L, vyráběné v závodě Neckarsulm, budou v Česku prodávány od konce podzimu. Prodejní ceny importér zveřejní v září, kdy bude zahájen předprodej.

V sousedním Německu přijde nejlevnější verze na 90 600 eur, to jest cca 2,4 miliónu korun.