Ford Tourneo Custom je luxusní verze vícesedadlového Fordu Transit Kombi - užitkové verze, kam se posadí osm mužů v montérkách, dozadu složí kanystry, křovinořezy, motorovky a vyrazí vyčistit nějaké nálety zarostlé pozemky.

Tourneo Custom je pohodlnější, dovnitř můžete nahnat čtyři děti, usadit babičku s dědou a vyrazit s nimi na dovolenou do Chorvatska. A v luxusní verzi se tu posadí klidně i manažeři, aby si mohli při přesunu Praha – Mnichov odpočinout a nemuseli vstávat kvůli odletu o dvě hodiny dřív.

Rychlý Ford

Tourneo Custom je auto, které vychází z klasické užitkové krabice. To je na něm vidět na první pohled, i když to zakrývají třeba rychlé pruhy a efektní lakování verze Sport. Zvlášť zezadu je to znát zcela jasně. Ohromná plocha zadního víka prostě jako osobák nevypadá.

Ford ale tuto verzi výrazně upravil právě paketem Sport, který má například efektní (a zároveň i efektivní) kola s pneumatikami 235/55 R17. Vypadají skvěle.

Krásné prahy mezi koly autu také sluší, i když nastupování bez stupátek, která jsou jen v ostatních výbavách, je trochu obtížnější. A tak je třeba nastupovat jako do náklaďáku. To pro děti moc není.

Variabilita?

Výhodou velkých aut bývá variabilita. Vyjme se sedadlo a rázem je víc prostoru. Tedy jak kde. V našem případě byly ve voze tři řady sedadel. Všechna pěkná, rozměrná, obšitá z půlky kůží. Jen sedáky by potřebovaly ještě nějaký ten centimetr navíc v podélném směru.

Ovšem to, čeho má vůz dostatek, je prostor pro nohy. Na to, že se tu sedí jako na židli, je před druhou i třetí řadou sedadel místa neskutečně mnoho. Klidně na malé dětské kolo.

S prostorem se možná i trochu zbytečně plýtvá. Kdyby se daly lavice se sedadly posunout dopředu, byl by kufr o dost větší. Takhle za třetí řadou místo sice je, ale hlavně do výšky. Na délku vyhovuje to, že sedadla jsou na kovové konstrukci, pod kterou se prostrčí na rovné podlaze ledacos, ovšem stejně tak snadno tudy uteče rozkutálený nákup.

A variabilita? Už jste někdy zkoušeli zvednout vzpěračskou činku v nadhozu? Ne? Zkuste vyndat třetí řadu sedadel z tohoto auta. Poznáte, jaké to je.

Naše variabilita se rovnala tomu, že mezi přední sedadla jsme dali hromadu věcí, do kufru hromadu věcí, pod nohy dětí také a na všechny sedačky usadili cestující. Ano, zkusili jsme auto v plném zatížení. A zjistili jsme několik nedostatků.

Proč jsou ISOfixy jen na dvou ze tří sedaček ve druhé řadě a prostřední sedačce v řadě třetí? Proč se sklápí sedadlo pro nastupování dozadu dvojicí pák, takže se vše nesmyslně prodlužuje? Proč sedačky nejdou posunout?

Nový motor

Pod kapotou se objevil nový motor – dvoulitrový turbodiesel EcoBlue ve třech různých výkonových variantách. Verze Sport má jen tu nejvyšší se 125 kW a 405 Nm. Je to parádní motor. Krásně táhne, je tichý, klidný, spořádaný.

Jak jsme již předeslali, s autem jsme se moc nemazlili, zkoušeli jsme ho jak v plném zatížení, tak i na dálniční sprint. Dosáhnout 150 km/h je naprosto v pohodě, agregát má tendenci táhnout ještě dál.

Automatická šestistupňová převodovka je k autu naprosto ideální. Musíme konstatovat, že v podobném druhu auta jsme ještě lepší neměli. Změnu převodu ucítí cestující pouze při plném zatížení, ale není to žádné známé zhoupnutí v prořazení. Tady se převody skládají velmi rychle a plynule.

Automat se pojí jen s pohonem předních kol.

Přední i zadní náprava zvládají klasické cestování bez potíží, zadní tuhá chytá „nervy“ až na celkem hodně nekvalitních silnicích nebo při rychlejších manévrech.

Automat a pevnější ruka na volantu ovšem dokázala vyhnat spotřebu až na 9,7 l na 100 km, i když tabulka hovoří o sedmi litrech. K nim jsme se nikdy ani nepřiblížili.

Osobák?

Jízda s tímhle autem po dálnici je jak s osobákem. Zmíněných 150 km/h, když šlápnete na plyn a snažíte se kvapem předjet kolonu holandských karavanů tlačící se do dálničního kopce dýchavičnou „stodvacítkou“, lze dosáhnout bez problémů. Překvapila nás i nízká míra hluku v interiéru, která je dána hlavně novým tichým motorem.

Ovšem jinak je to dodávka se vším všudy. Je třeba si hlídat nájezdy do zatáček, cestující na zadní lavici budou mít pytlíky připravené na kolenou, protože každá nerovnost a horizont jsou dvojnásob cítit (je to jako v autobuse, když se vám dělá špatně, musíte k řidiči), výhled dozadu je především přes ohromná boční zrcátka.

Gigantické zadní víko navíc potřebuje pekelný kus místa za autem a celého chlapa, který ho dokáže stáhnout dolů a bouchnutím zavřít. Žádná z přítomných dam to i přes mnohé pokusy nedokázala.

Za horizontem

Tourneo Custom se poměřuje třeba s Volkswagenem Multivan nebo s Renaultem Trafic Passenger. Musíme říct, že první jmenovaný má v komfortu jasně navrch. Tam bychom klidně o autě řekli, že je jak osobák. To u Fordu je cítit, že to je stále dodávka, která si na osobák hraje. Ford je naopak před francouzským konkurentem o parník vepředu. Jenže Renault nový Trafic představí zanedlouho. Co na to Ford? Uvidíme.

Na první pohled zajímavá je i přístrojová deska. Připomíná však starší typy fordů, jako třeba fiestu. Spousta tlačítek, malý displej infotainmentu utopený v kapličce. Jen manuální klimatizace, automatická v nabídce není.

USB konektor jsme museli najít až podle návodu auta ve schránce nad přístroji, a ještě tak daleko, že řidič musí zastavit, aby tam dosáhl. To už je jednoduše za horizontem a Ford na tom bude muset zapracovat, aby nebyl v poslední řadě.

Proč tedy uvedené auto za milión korun koupit? Hlavně kvůli motoru a převodovce, které si s autem rozumějí. A proto, že to je prostě „tranďák“, který všichni znáte.