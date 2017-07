Je to asi tak blízko, jako Alfa Centauri. To říkáme hned dopředu, abychom si udělali mezi sebou jasno. Ano, tohle auto dokáže jezdit za minimální spotřebu, ale to musí být akumulátor plně nabitý, jízda krátká a noha lehká.

X5 Individual

Ale pěkně popořadě. Začneme tradičně. BMW X5 znáte jistě všichni. Velké SUV, které nabízí opravdu přehršel prostoru, a to jak pro cestující, tak i jejich zavazadla. Ale tady asi nikdo moc nehraje na to, jestli uveze v kufru 650 nebo 500 litrů. Ta druhá hodnota je totiž pro naše auto s hybridním motorem, které má akumulátory pod podlážkou kufru, takže jeho využitelnost trochu klesla.

Individual znamená luxus třeba v podobě exkluzivních sedadel v kůži.

Tradiční BMW

To hlavní u X5 je samozřejmě pohodlí. A tady je velké. Vždyť jsme ho měli i ve výbavě Individual s velkými, luxusně obšitými sedadly, která se štelovala ve více směrech, než jsme tomu hodlali věnovat času.

Hlavně ale jízdní vlastnosti BMW X5 ukazují, jak neskutečný rozdíl je mezi prémiovkou BMW a prémiovkou třeba korejské provenience, která se snaží alespoň v marketingových letáčcích s BMW srovnávat. Tohle je hladké, tiché, klidné a neskutečně jisté auto, které dokáže hýčkat všechny automobilové smysly.

Nějaké problémy s velkými koly na nerovnostech? Ani náhodou! Nějaké známky nervozity v zatáčkách? HA! Tohle auto se i přes neskutečně vysokou hmotnost (uvědomte si, že vůz má dvě a čtvrt tuny) a těžiště vrhne do zatáčky jak ohař a vytáhne se z ní po naprosto dokonalé stopě. Ticho, klid, prvotřídní jízdní vlastnosti a prostě svůj styl. To je BMW.

BMW X5 40e Xdrive

Zpátky k benzínu

Věnujme se tomu hlavnímu – hybridnímu motoru. Základem je spalovací agregát o čtyřech válcích s objemem dva litry. Nic moc velikost a ani výkon. Vždyť má „pouhých“ 180 kW (245 koní) a 350 Nm. Nebylo by to málo, ale bohužel v nějakém mnohem menším autě.

Tady mu však dopomáhá elektromotor, který je umístěný mezi motorem a převodovkou Steptronic a rozvodem na všechna kola. Ten má dalších 85 kW (113 koní) a 250 Nm. Sjednocování výkonů není lineární, jak jistě víte, takže výsledek po odečtení ztrát a poměrů je 230 kW (313 koní) a 450 Nm.

Maximální rychlostí 210 km/h asi auto oslňovat nebude, ale zrychlením na stovku za 6,8 sekundy ano.

Dvoulitrový čtyřválec BMW TwinPower Turbo o výkonu 180 kW

A zase ta elektrika

Minulý týden jsme vám nabídli test hybridního bavoráku Active Tourer. Pokud máte chuť, porovnejte ho s touhle „x-pětkou".

My říkáme, že v menším autě mělo využití hybridu mnohem větší smysl. Abyste totiž mohli jezdit ekologicky, musí být akumulátory nabité. Dojezd na jedno nabití s tak velkým a těžkým vozem, který má odpory jak plně naložený vlak (upozorňujeme, že auto mělo pneumatiky o šířce 315 mm na dvacetipalcových ráfcích na zadní nápravě), není úplně famózní.

Zaslechli jsme, že by mělo být někde kolem třiceti kilometrů. Nevíme, kdo to měřil. Náš plně nabitý vůz ukazoval už při nastartování 24 km a stačilo jen vyjet z podzemních garáží do malého kopce a překonat dvoje semafory a hned jsme se dostali pod dvacet. Stejně rychle padaly kilometry i dál a ve výsledku jsme se dostali na pouhých 17 km. A to jsme auto nehnali, jeli plynule, nechali většinu rozhodování na autu samotném.

Prostě většina trasy vedla pražskými tunely na zapnutý adaptivní tempomat s automatickou volbou jízdního režimu AUTO eDRIVE z Nových Butovic do Libně. Náhoda? Nikoliv. Zkouška druhá opět ukázala stejný dojezd (tentokrát severojižní průjezd přes Průmyslovou ulici). Takže je jasné, že optimismus se spotřebou benzínu výše uvedenou nesdílíme.

Tady elektromotor pomáhá s pohonem všech kol. Tím je dáno mnohé.

Ano, mohli jsme si zvolit třeba plně elektrický režim. Na něj lze jet dokonce až 120 km/h. Ale k čemu? Nebo je tu režim, kdy se zachovává stále velká zásoba energie v akumulátorech, aby bylo možné třeba neslyšně profrčet uličkami svého bydliště, abyste nerušili sousedy. Ale ty nebudete rušit ani spalovacím motorem, protože ten je velmi kultivovaný a snad jen výfuk naladěný na tiché sonorní brumlání by mohl občas narušit sny sousedky „věčné stěžovatelky“.

Takže si pojďme říct, jaká je skutečná spotřeba, pokud budete jezdit trasy přes sto kilometrů. Ostatně u BMW X5 očekáváme, že to nebude to typické městské autíčko na popojíždění vila-supermarket, ale že by mělo hltat dlouhé kilometry jako vůz pro manažera na cestách.

Velké auto, velký kufr

S tímhle autem bychom si dokázali představit, že do padesáti km/h s plně nabitým akumulátorem si auto vystačí tak se šesti litry benzínu. Cokoliv nad tuto hodnotu už začne prudce zvyšovat spotřebu na palubním počítači a ta se zastaví na hodnotě lehce nad 10 litry (my na závěr měli na počítači 10,3 l na 100 km).

To je pecka, že? Jenže na obranu BMW musíme říct, že ani značka to nezastírá. Citujeme z jejich stránek: „Kombinovaný celkový dojezd BMW X5 xDrive40e je 830 kilometrů, což znamená na delších cestách průměrnou spotřebu paliva v rozmezí 11,0 až 10,5 litru.“ Takže vlastně s tím počítají, nelžou a jen ty tabulky prostě ukazují realitu silně zkreslenou, ovšem ne z viny automobilky, ale předpisů EU.

Takže je otázka, jestli tuhle elektrickou hračku bude manažer chtít. Za 1 909 856 Kč v základu se Steptronicem to není zrovna málo. BMW X5 xDrive35i stojí o 200 000 méně a má podobný výkon a trochu nižší spotřebu. Dalších 100 kW navíc u BMW X5 xDrive50i stojí také 200 000 Kč, ale ta spotřeba je zase někde jinde. A nejvýkonnější nafťák u BMW X5 xDrive40d opět s 230 kW je o 50 000 levnější a spotřebuje drtivě méně paliva na delší tratě. Je tedy otázka, jaké jsou preference případného majitele.