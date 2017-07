Ministr životního prostředí Nicolas Hulot na čtvrteční tiskové konferenci představil plán, který by měl Francii dopomoci být v Evropě nejčistší zemí. Tento plán počítá s velmi rychlým ústupem od získávání energie z uhlí (do roku 2022), snižováním procenta energie vytvořené z jaderných elektráren a naopak výrazným zvyšováním podpory těm, kteří si energii pro svou domácnost nebo podnik vyrobí sami z obnovitelných zdrojů.

Asi nejzajímavější je ovšem plán na postupný úplný odklon od vozidel se spalovacími motory. Nahradí je elektromobily nebo alespoň pokročilejší hybridy. Spalovací motory by měly být postupně na černé listině nejen při vjezdu do center některých měst (například Paříž už vyhlásila, že do centra nebudou smět auta s naftovými motory), ale s obyčejným spalovacím motorem se nebudou smět prodávat vůbec.

Hulot poukázal na to, že automobilka Volvo už představila plán, kdy její auta zcela opustí motory jen se spalovacím motorem a každý jejich agregát bude mít nějakou formu elektromotoru – ať už v hybridní, nebo v čistě elektrické verzi. Tento vzor by si měly vzít všechny automobilky světa, včetně těch francouzských, které dnes prodávají 95 % produkce jen se spalovacími motory. Pro ně by to však neměl být problém, protože už dávno oznámily nástup elektrifikovaných modelů v mnohem kratším časovém horizontu, než jaký oznámil ministr.

Francie, která je známá velmi starým vozovým parkem, kdy na vesnicích jezdí většinou auta dvacet a více let stará, nastavila navíc plán pobídek, kdy bude země dotovat nákup nových čistějších vozidel. Postupně by se takové pobídky měly přeorientovávat na ekologická hybridní a elektrická auta.

Není první

Podobný plán má ve svém dlouhodobém horizontu nejen Francie, ale i další země světa. Především překvapila Čína, která připravila velmi ambiciózní projekt elektrifikace vozového parku, kdy automobilky budou muset v krátkém časovém horizontu nabízet velmi vysoké procento elektromobilů, jinak jim hrozí opravdu přísné sankce. Navíc čínská vláda se rozhodla podporovat štědrými pobídkami domácí značky, zatímco zahraniční značky, byť v kooperaci s domácí produkcí, ignoruje.

V Evropě je asi nejznámější plán Norska na úplnou elektrifikaci vozového parku, a to už do roku 2025, který ale poslední dobou dostal trhlinu v podobě radikálního pádu prodejů elektrických vozidel poté, co skončily daňové pobídky. O kompletní elektrifikaci také mluví Nizozemsko nebo Švédsko.