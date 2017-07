Je to jako kvalitní reproduktor nebo třeba hudební nástroj (třeba housle). Vibracemi se rozezvučí jakýsi akustický box, který zvuk zhutní a přenese v podobě akustických vlnoploch dál. Nový systém Ac2ated Sound funguje na podobném principu. Místo reproduktorů s vibrující membránou by se vytvářely zvukové vlny pomocí celého interiéru.

Každá část vozu by měla jinou funkci. Něco by byl subwoofer (zde například strop), sloupky by mohly vydávat vysoké tóny a střední frekvence by vycházely ze dveří.

Výhodou je plný zvuk s naprosto dokonalým 3D efektem, který by ale navíc vznikal za výrazně lepších podmínek. Systém by totiž byl lehčí (o rozezvučení by se staraly jen malé speciální vibrační členy), a také méně náročný na energii. Už nyní je vše odzkoušeno, když Continental zasadil Ac2ated Sound do současného Mercedesu třídy C.

Ovšem jak se zdá, tak jednoduché to s nasazením do sériové výroby nebude. Cesta prý je ještě dlouhá a může se počítat v řádu let.