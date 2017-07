To nejsilnější Porsche bylo vyprodané ještě před premiérou

Jmenuje se Porsche 911 GT2 RS. Je to dvoumístný speciál, který je tím nejsilnějším, co kdy značka vyrobila a postavila pro své zákazníky. A ti to oceňují. I když auto ještě neviděli, vykoupili ho do posledního kousku.