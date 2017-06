Opel jede. Ještě před tím, než oznámil koncern PSA, že tuhle německou značku kupuje, Opel dělal všechno možné, aby se vrátil nahoru. Bohužel dosud měl v Evropě jen směr dolů, což by se mělo změnit i třeba tím, kolik novinek letos představí. Celkem sedm. Jednou z nich je Opel Insignia, na který sází, dalším třeba právě Grandland X.

Velký

Grandland má značku X, což v jazyce „opláků“ znamená, že jde o crossover. Tedy ani kombi, ani SUV ani… No cokoliv. Na první pohled byste ale řekli, že auto je typické SUV. Jenže není.

Grandland X nebude mít nikdy pohon všech kol. Geneticky vychází z Peugeotu 3008, z něhož má i podvozek. Takže tam není pohon všech kol = tady není také. O lepší průchodnost terénem se snaží elektronika regulující ESP, ABS apod. Jmenuje se Grip Control.

Zleva: Crossland X, Grandland X, Mokka X

FOTO: LL, Novinky

Srovnejte zadní světla Grandlandu X a Crosslandu X

FOTO: LL, Novinky

Když hovoříme o grandlandu jako o velkém autě, musíme zmínit rozměry: 4477 x 1856 x 1609 mm. Objem zavazadelníku 514 l. To všechno jsou takové průměrné hodnoty ve třídě, kterou zastupuje třeba Nissan Qashqai, Renault Kadjar, Volkswagen Tiguan nebo sourozenec Peugeot 3008.

Interiér

Přístrojová deska nehýří invencí. Je to klasika, jak jen může taková přístrojovka být. Ale příjemná klasika. Všechno je tam, kde to má být. Velký displej navigace je přehledný, ovládání je tak akorát nadosah a Opel hlavně nevymýšlel nějaké „přesahy do třetího tisíciletí“ s ovládáním gesty, více dotyky apod.

Co říkáte přístrojovce?

FOTO: LL, Novinky

Vzadu je místa opravdu dost i na člověka 190 cm vysokého. tedy nesmí tam být velké střešní okno.

FOTO: LL, Novinky

I když auto bylo předsériové, tudíž jejich kvalita zdaleka neodpovídala standardu sériovek, museli jsme ocenit kvalitní materiály a jeho sesazení. I to ukazuje, že se máme na co těšit, protože předsériových vozů jsme viděli už hodně a jen málokterému něco neupadlo.

Oceňujeme i velkou výbavu, která bude zahrnovat třeba ta vynikající oplácká sedadla, tolik oceňovaná pro hýčkání bederní páteře. Tahle sedadla dostanou vyhřívání i odvětrávání, ta zadní pak půjdou jen vyhřívat. Ovšem vyhřívat půjde i přední okno nebo volant. Přední světlomety dostanou v doplňkové výbavě plně diodová světla se zajímavou technikou zakrývání čoček.

Jen dva motory. Zatím



Auto se tlačí do prodeje hodně zčerstva. Jiná automobilka by si třeba ještě dala na čas, ale Opel chce vytáhnout trumfy rychle. A tak Grandland X nastoupí na trh pouze s dvojicí motorů. První je zážehový tříválec o objemu 1,2 litru s přeplňováním, který má výkon 96 kW. Nafťák bude vznětová šestnáctistovka s výkonem 88 kW.

Jen dva motory pod kapotou zatím nejsou úplnou hitparádou

FOTO: LL, Novinky

Je vám to málo? V příštím roce se objeví další motorizace, a to s výkony jak dolů, tak hlavně nahoru. Zaměstnanci Opelu to neřekli na plná ústa, ale pravděpodobným vrcholem bude naftový čtyřválec o objemu dva litry s výkonem 133 kW. Uvidíme, zda také přijede plug-in hybrid.

Cena pod půl miliónu?

O cenách se zatím nemusíme bavit tak úplně vážně. Teď se o nich licituje. Vždyť premiéra auta je na podzimním frankfurtském autosalonu a česká premiéra je na přelomu října a listopadu. Podle informací by ale importér chtěl srazit základní cenu pod 500 000 Kč.