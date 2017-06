Krásný kousek byste hned na první pohled zařadili někam do osmdesátých let minulého století. Jenže pak zjistíte, že tu něco nesouhlasí. Ano, tohle si herec koupil 28. listopadu 2015. Jde o jeden z vozů limitované edice Heritage, který byl vyroben kvůli ukončení výroby Defenderu.

Land Rover Defender Heritage Rowana Atkinsona

FOTO: Silverstone Classic

Land Rover Defender Heritage Rowana Atkinsona

FOTO: Silverstone Classic

Jde o třídveřový kousek, který má několik doplňků výbavy navíc – rádio, přepážku za sedadly, zástěrky a tažné zařízení. Proč ho Rowan Atkinson prodává? Vždyť s ním najel pouhých 3637 km. Důvod je ten, že se mu zdál malý. Prostě potřeboval něco většího, takže si pořídil větší pětidveřový model a tenhle menší mu teď udělá místo v garážích.

Kdo by měl zájem o vůz, který je zajímavý už svou existencí a Mr. Bean mu jen přidává na výjimečnosti, měl by se vypravit na tradiční akci Silverstone Classic Sale, která se koná 29. a 30. července. Očekává se, že cena bude někde mezi 38 000 až 45 000 librami, což je v přepočtu 1,13 až 1,34 miliónu korun. A to není tak moc. A jestli se vám nechce tak daleko, v aukci bude možné přihazovat i přes internet.

Land Rover Defender Heritage Rowana Atkinsona

FOTO: Silverstone Classic

Land Rover Defender Heritage Rowana Atkinsona

FOTO: Silverstone Classic