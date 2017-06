Tohle všechno je testovací středisko v rámci Michiganské univerzity, které bylo postaveno právě pro potřeby testování autonomních vozidel. Zdá se vám to zvláštní? No, u nás se to jen tak nestane, aby univerzita postavila jakési kulisy města s velkým dopravním hřištěm pro auta, která nikdo neřídí.

Jenže Michiganská univerzita není krátkozraká a ty peníze, které do projektu investovala, už se jí dávno vrátily. Tohle město totiž obsadily výzkumné týmy a sama univerzita. Domy kolem testovacího centra MCity jsou nabité nejmodernější elektronikou a jsou to ohromné laboratoře pro autonomní systémy. Automobilky univerzitě platí, aby mohly tyto prostory využívat.

Automatické řízení se blíží stupni 4



Jednou z firem je i Ford. Ten tu prohání své autonomní fusiony (u nás Ford Mondeo), které jsou ověnčené senzory LIDAR, ultrazvukovými i laserovými čidly, GPS moduly apod.

Na videu je vidět, jak hodně už autonomní systémy pokročily. Už se blížíme době, kdy budeme moct říct, že dosáhly stupně 4, tedy automatického řízení, kdy ve voze ale stále je volant a pedály a řidič může stále převzít vládu nad vozidlem. O stupeň vyšší už znamená, že auto nemá volant ani pedály a je plně samočinné.

Ford ukazuje, že vozy už dokážou plynule reagovat na překážky, chodce, cyklisty i semafory. Samozřejmě že v reálném provozu jsou mnohem výraznější výzvy, když třeba někdo vběhne do cesty těsně před vozidlem, ale tohle je už první krok k tomu, aby auta dokázala to, co dnes zvládají jen lidé.