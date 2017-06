Jen 6000 kusů bylo vyrobeno a jen čtyři roky byl na trhu vůz BMW Z3 M Coupé. Ale i za tak krátkou dobu a za tak málo vyrobených kusů tohle auto dostalo tolik pochalných recenzí, že by si s nimi mohlo vylepit garáž. Dokonce i Richard Hammond v Top Gearu zařadil tohle auto mezi „ikony“.

BMW Z3 M Coupé (1998)

FOTO: BMW

BMW M Coupe

FOTO: Esa Mustonen

Esa Mustonen tak chtěl udělat něco, co by navázalo na slávu Z3 M Coupé. A povedlo se? Podle nás ano. Najdeme tu akcenty konceptu Hommage, hybridního kupé i8 nebo nové řady 8. Ale jen drobnosti. Tohle auto jde samo svou cestou a je podle nás naprosto fantastické. I proto jsme se ho rozhodli nabídnout i vám, abyste mohli ohodnotit, jestli by něco takového mělo BMW třeba začít dělat. Dalších 6000 kusů by vozu jistě slušelo.

BMW M Coupe

FOTO: Esa Mustonen

BMW M Coupe

FOTO: Esa Mustonen