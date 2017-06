Audi svůj roadster ukázalo již loni. Šlo o verzi s 5,2litrovým desetiválcem a výkonem 540 koní při 7800 otáčkách. Nyní se de facto představuje na první pohled to samé provedení, ovšem s rozdílem, že jde o verzi V10 Plus. Což znamená ten samý motor (a pohon všech čtyř kol i sedmistupňovou automatickou převodovku), ovšem s ještě větším výkonem. Konkrétně 449 kW (610 k) a 560 Nm (o 20 Nm více).

Audi R8 Spyder V10 Plus

FOTO: Audi

Audi R8 V10 Plus - zrychlení 0 - 300 km/h

Co to znamená v praxi? Akcelerace na 100 km/h je otázkou 3,3 sekundy (u slabší verze 3,6 s) a nejvyšší rychlost je 328 km/h (dříve 318 km/h). Rozdíly to nejsou kdovíjak markantní, obzvláště u roadsteru s plátěnou skládací střechou. Proti verzi V10 klesla o 25 kg hmotnost na nynějších 1695 kg.

Cena na českém trhu zatím nebyla stanovena, v Německu tento model přijde v přepočtu na 5,4 miliónu korun, základní R8 V10 Spyder pak stojí 4,2 miliónu.

Audi R8 Spyder V10 Plus

FOTO: Audi

Audi R8 Spyder V10 Plus

FOTO: Audi

Otevřený supersport ukázali i Britové

McLaren ukázal otevřenou verzi vycházející z kupé 570S, které se ukázalo už před dvěma roky. Díky karbonovému šasi a hliníkové karoserii se podařilo udržet hmotnost na velice zajímavých 1359 kilogramech, což je o pouhých 46 kg více než u uzavřené verze. Standardem jsou karbon-keramické brzdy a sedmistupňová automatická převodovka, poháněná je pochopitelně zadní náprava.

Pod kapotou je osmiválcový motor známý už z modelů P1 či 650S. Osmiválec má zdvihový objem 3,8 litru a dvě turbodmychadla. Podle McLarenu je třicet procent motorových částí nových. Největší výkon má hodnotu 419 kW neboli pěkně postaru 570 koní. Největšího výkonu motor dosahuje při 7400 otáčkách, maximum točivého momentu (600 Nm) je dostupných mezi 5000 až 6500 otáčkami.

McLaren 570S Spider

FOTO: McLaren

McLaren 570S Spider

FOTO: McLaren

McLaren 570S Spider je na „stovce” za 3,2 sekundy, a tedy o jednu desetinu rychleji než výše zmiňované Audi R8; nejvyšší rychlost pak činí zcela totožných 328 km/h. Zvláštností je, že jí dosáhnete pouze, když je pevná střecha nahoře, jinak se nerozjedete na více než - v otevřeném autě stále šílených - 315 km/h.

Zajímavostí je, že 570S Spider stojí v přepočtu stejných 5,4 miliónu korun jako R8 V10 Plus Spyder.

McLaren 570S Spider

FOTO: McLaren

Audi R8 Spyder V10 Plus

FOTO: Audi