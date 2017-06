Toyota v Česku zvýšila do května prodej o 78 procent

Japonská Toyota zvýšila v tuzemsku prodej od ledna do konce května o rekordních 78 procent na 3748 vozů. Dostala se tak do první desítky značek. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. První je značka Škoda s růstem prodeje o tři procenta na 36 681 vozů,