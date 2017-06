Saab byl výrobce letadel, motorů a vůbec veškeré avioniky. Ale po válce potřeboval zaměstnat své dělníky. Letadla už nebyla zapotřebí, zato však bylo zapotřebí automobilů. Jednoduchých, levných, funkčních. A tak technici, kteří jinak dělali letadla, nastoupili k vývoji aut. Konstrukční tým vedl Gunnar Ljungström, o design se postaral Sixten Sason.

Vznikl tedy model 92. Model, který byl po vzoru letadel testován v aerodynamickém tunelu. Model, který měl dvoutaktní dvouválec s výkonem 18 kW. S manuální třístupňovou převodovkou dokázal uhánět 105 km/h a hlavně to bylo extrémně spolehlivé auto. Vždyť co tu není, to se nemůže rozbít. A tak auto třeba nemělo nucený oběh chladiva, ale bezčerpadlový termosifon. Všechna kola byla uložena nezávisle a odpružena torzními tyčemi.

Saab 92 (1950)

FOTO: Saab

Saab 95

FOTO: Saab

Saab se pomalu vylepšoval. Konstruktéři téhle značky byli známí tím, že slyšeli, co zákazníci říkají. Tak třeba hned první model 92 měl trochu nepraktický kufr. Náklad se sem musel vkládat přes zadní sedačky. Hned po modernizaci už auto mělo víko kufru. Nebo zadní sedadla se dala demontovat, aby lidé mohli vozit větší náklady. V roce 1953 přišel nový model 93. Měl vyšší výkon, prostornější karoserii, byl odpružen vinutými pružinami, dostal blinkry místo výklopných šipek, bezdušové pneumatiky apod.

Ale možná ještě významnější byl vznik modelu 95, který vznikl v roce 1957. Tenhle třídveřový kombík byl vlastně prvním MPV na světě. Velký kufr měl například sklopnou lavici zády k jízdě, takže šlo vlastně o sedmimístný vůz.

Jako v letadle

Jak je vidět, značka Saab neustále šla dopředu s mnoha zajímavými inovacemi, které jinde nebyly k vidění. Tak například u modelu 96 přišla s čtyřdobým motorem se čtyřmi válci, ale uspořádanými do V. Nebo zajímavý byl dvoumotorový prototyp 93, který měl pokořit rychlostí rekord. Měl dva upravené tříválce za sebou, takže šlo vlastně o dvoutaktní šestiválec o objemu 1,5 l. Auto dokázalo jet rychlostí 196 km/h.

Saab 99 Turbo

FOTO: Saab

Tradiční technika je také turbodmychadlo. Tehdy prakticky nepoužívaný prvek v automobilovém průmyslu, přišel s modelem 99 Turbo. Turbodmychadlo nepracovalo celý čas, ale jen při plném sešlápnutí plynu, takže třeba jen 15 % času. A turbo se stalo synonymem pro Saab. Šlo o nízkotlaká turbodmychadla, která se nesnažila vyhnat výkon příliš vysoko, ale jen pomáhat v plnění a využívat tepelnou energii z výfuku. Modely 900 a 9000 je využívaly často. Saab stále zdůrazňoval svoje úzké propojení s leteckým průmyslem.

Samozřejmě, že jsme vynechali několik zajímavých modelů a studií, ale to by bylo na opravdu příliš dlouhý článek.

Krach

Saabu se dařilo. V roce 1969 se spojila divize osobních vozů s divizí nákladních vozů a vznikl konglomerát Saab-Scania. Ten vydržel až do roku 1989, kdy se opět rozdělili, protože americký koncern General Motors odkoupil Saab. Od té doby v rámci úsporných opatření začal Saab používat více a více komponent z automobilky Opel, která také spadala do koncernu Opel. Možná i to se stalo značce osudné a v roce 2008 upadá do vysokých finančních problémů, které kvůli finanční světové krizi nejsou zažehnány a značka Saab v roce 2011 zkrachovala.

Saab 9000

FOTO: Saab

GM prodával nejdříve firmu společnosti Koenigsegg, která vyrábí supersportovní vozy. Nakonec ale z prodeje sešlo, a tak firmu koupil holandský Spyker. Ten se snažil dlouho o znovuoživení, ale nakonec byl sám v takových finančních problémech, že málem zbankrotoval. Saab se tak dostal do čínských rukou. Některé technologie byly prodány čínskému konsorciu BAIC (Beijing Automotive Industry Holdings) a některé firmě NEVS, která nedávno představila model 9-3 jako elektromobil.

Počet saabů roste

Počet vozů švédské značky Saab na českých silnicích roste, i když se už šest let prakticky nevyrábí. Loni se počet saabů v českém registru vozidel zvýšil o 263 na 5352 a letos do března počet stoupl na 5400. O nárůsty se stará výhradně dovoz ojetin ze zahraničí. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.

Poslední nový Saab si majitel v Česku zaregistroval v roce 2014. Rok před tím to bylo devět nových aut, v roce 2012 šest a ještě o rok dříve 24 vozů. V předchozích letech prodeje dosahovaly řádově desítek aut. Na začátku tisíciletí vozy Saab 9-5 používala mimo jiné Správa Pražského hradu.