Nejspíš to nebude náhoda, ale spíše dobře promyšlený marketingový tah ze strany EA. V upoutávce na novou sérii Need for Speed se objevuje modrá M5. Auto zde není vidět celé, ale přední tvar je dostatečně zřejmý: světlomety jsou stejné jako u aktuální řady 5, jiný je přední nárazník, který dostal více agresivity.

BMW již prozradilo, že nová M5 dostane osmistupňovou převodovku M Steptronic, výkon osmiválce vyskočil z 560 na rovných 600 koní, respektive 441 kW. Točivý moment má hodnotu 700 Nm. (Výkon 600 k měla i dosluhující generace, ovšem výhradně s paketem Competition.)

V případě nové generace jde opět o 4,4litrový V8 s technologií M TwinPower Turbo, avšak s několika úpravami - vyšší vstřikovací tlak, nová turbodmychadla, výkonnější mazací a chladicí systémy a také lehčí výfukový systém. Standardně půjde o „čtyřkolku”, stiskem tlačítka elektronicky řízená mezinápravová spojka pošle na dobu, kterou si řidič sám určí, 100 procent točivého momentu pouze na zadní kola.

BMW M5 (2017, kamuflovaná verze)

FOTO: BMW

BMW M5 v upoutávce videohry

FOTO: Electronic Arts