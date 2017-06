V roce 2015 oznámil dánský premiér Lars Lokke Rasmussen, že postupně budou různé štědré dotace dánské vlády utlumovány, protože je třeba šetřit. A když se tak stalo (jde o podporu v rámci DPH a registračních poplatků), propadl se trh o 60,5 procenta. Jde o údaj za první čtvrtletí roku 2017, který je srovnáván se stejným obdobím roku 2016.

Údaje zveřejnilo sdružení evropských výrobců automobilů ACEA (European Automobile Manufacturers' Association). Jde tak o jediný stát v Evropě, kde byl zaznamenán pokles prodejů elektromobilů a hybridů, když třeba ve Švédsku a v Německu ve stejném období narostly tyto prodeje o 80 % a v celé EU je to v průměru 30 %.

A to není všechno. Dánsko tyto úlevy nezrušilo úplně. Některé daňové slevy podle Bloombergu jsou ještě stále v běhu a vláda v dubnu po údajích o propadu pozastavila jejich ukončení a posunula je na rok 2018. Všechny podpory elektromobilů a hybridů by ale měly skončit do roku 2019.

Zajímavé je, že proti odstranění podpory protestovalo mnoho skupin i osobností. Mezi nimi i Elon Musk, majitel firmy Tesla, která vyrábí elektromobily. Ten varoval dánskou vládu, že zrušení pobídek způsobí velký kolaps. A stalo se.