Je to podobná situace, jako když si koupíte drahý iPhone, který sice byl navržen v Kalifornii, ale vyroben v Číně. Tato země si vysloužila přezdívku továrna pro celý svět. Stejná situace je i v případě Harley-Davidsonu (a mnoha dalších značek, nejenom ze světa motorů), který se nevyrábí jenom v Milwaukee, ale třeba také v Indii a v Brazílii a aktuálně značka uvažuje o Thajsku. Budou mít harleje, u nichž bude chybět ono „Made in the U.S.A.” autenticitu, nehledě na jistě pochopitelné rozhořčení amerických dělníků a milovníků značky?

Převoz automobilů z Číny probíhá ve speciálních kontejnerech.

FOTO: Volvo

Něco podobného teď zkouší čínský vlastník Volva. Do Evropy byly dovezeny první S90, které jsou vyrobené v továrně v čínském Daqingu a dovezené do Evropy. Vyrobená auta se pak přesunou vlakem do belgického Zeebrugge. Firma plánuje týdně dovážet ve speciálních kontejnerech zhruba 225 automobilů.

Volvo je první evropskou automobilkou, která v roce 2015 dovezla v Číně vyrobený automobil do USA. O dva roky později má v této oblasti své další prvenství: ve středu 31. května to bude vůbec poprvé, kdy na Starý kontinent dorazí první volvo vyrobené pro evropské zákazníky v Číně. Datum nebylo zvoleno náhodně, ten den je na návštěvě Belgie premiér Čínské lidové republiky Li Kche-čchiang.