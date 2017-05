Podle zpráv společnosti Bloomberg budou nyní vozidla majitelů, kteří se spojili v žalobě proti General Motors, prošetřena. Majitelé si stěžují, že jejich vozy ze skupiny těžkých pick-upů Chevrolet Silverado HD a GMC Sierra HD z let 2011 až 2016 mají minimálně tři různé druhy zařízení, která podvádějí s emisemi.

Stížnost o 190 stranách odkazuje celkem 83x na žalobu proti Volkswagenu v jeho kauze Dieselgate a predikuje, že vliv a dopad na životní prostředí u těchto vozů by mohl být výrazně větší než u všech vozidel koncernu VW v USA. Vozy s motory Duramax údajně vyprodukují ve standardním módu až pětinásobné množství emisí, než kolik jim bylo naměřeno ve zkušebním testu.

General Motors se samozřejmě brání, že nic z toho není pravda. Všechny motory montované do vozidel jejich koncernu prý splňují normy platné v USA celkově i v ještě přísnější Kalifornii.

Pokud dá soud za pravdu žalobcům, mohl by jim přiřknout i náhrady škod, případně i možnost odkoupení vozidel zpět výrobcem, jak to udělal u Volkswagenu. To by tak mohl být v krátké době druhý velký finanční direkt od regulátorů amerického trhu. Za vadné spínací skříňky, kvůli kterým se stalo několik smrtelných nehod, nařídil soud pokuty a náhrady o celkové výši 2,5 miliardy dolarů (60 miliard korun).

V USA se s firmami nemažou

Americké zákony dokážou firmám přidělat hodně velké vrásky. Soudy totiž mohou uložit extrémní pokuty, dokonce i nařídit firmě další kroky, které ji mohou snadno zlikvidovat. A úřady neváhají. Příkladem je samozřejmě kauza Dieselgate koncernu Volkswagen, ve které byly uděleny vysoké pokuty, nařízeno odškodné a také povinný odkup vozidel od zákazníků.

Ani jiné značky na tom ale nejsou o moc lépe. Například koncern Fiat-Chrysler stále popírá, že je v jeho autech (například Jeep Grand Cherokee) software, který se snaží obejít emisní zkoušky. Když už to vypadalo, že mu americké úřady uloží pokutu, svolil, že postižené vozy svolá a opraví je.

V Evropě zatím takový tvrdý přístup není, jde spíše jen o politický boj. Jde například o podezření, že italská vláda kryla značku Fiat, aby jí neuškodila. [celá zpráva]