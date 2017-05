První tuning z Wörthersee: Hybridní Volkswagen Golf GTI

Už deset let přiváží Volkswagen na tuningový sraz k jezeru Wörthersee své vozy Golf GTI. A tak nezbývalo, než to pořádně připomenout. I letos tam tedy jeden takový vůz je a jeho přízvisko je First Decade. A oslava je to hybridní.