Miliónté Porsche 911 Carrera S si koupit nemůžete. Pojede velkou Porsche Tour přes celou Zemi. Zastaví se na zeleném pekle Nürburgringu, podívá se do Číny i do Skotska. Ukáže svou zeleno-zlatou tvář i v USA a nakonec to všechno završí slavnostním příjezdem do Porsche muzea.

Miliónté Porsche 911

FOTO: Porsche

Ovšem celý příběh začal někdy jindy. Byl rok 1963 a po modelu 356 přišlo zcela jiné číslo – 911. Auto, které se stalo legendou už v době své první generace. A nikdy tahle legenda nezašla. Porsche si uvědomuje, že 911 je prostě pojem a může dělat auta, jako je Macan, který se prodává jak housky v supermarketu, ale milión 911 prostě znamená něco jiného.

A víte, co to třeba i dokládá? Že 70 % všech prodaných aut s tímto číslem je v dobré kondici a jsou provozuschopné! To znamená, že po celém světě je nyní 700 000 devětsetjedenáctek, kterým můžete jen otočit klíčkem a…

Samozřejmě že postupně se auto vyvíjelo. Postupně se z neposedného vozu, který mohl řídit jen opravdu zkušený řidič, stal předmět pro denní ježdění. A může to být třeba i model Turbo. Přesto se nic neztratilo z řidičské vášně, sportovních schopností a sexappealu.

Ve videu nahoře nebo tady se podívejte na všechny řady, jak šly po sobě. A hlasujte, která je vašemu srdci nejbližší.

Porsche 911 první generace

FOTO: Porsche

Porsche 911 druhé generace

FOTO: Porsche

Porsche 911 třetí generace

FOTO: Porsche

Porsche 911 čtvrté generace

FOTO: Porsche

Porsche 911 páté generace

FOTO: Porsche

Porsche 911 šesté generace

FOTO: Porsche

Porsche 911 sedmé generace

FOTO: Porsche