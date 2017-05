Oranžová placka zastavovala dopravu a otáčela krky kolemjdoucích. První vyrobené HN R200 stojící na technickém základu minulé Audi R8 je zkrátka hodně neobvyklé auto.

A bylo úplně jedno, zda jsme stáli v Pařížské ulici, kde jsme si dali sraz s Petrem Novaguem, spolutvůrcem tohoto výrazného modelu, nebo když jsme projížděli méně frekventovanými pražskými ulicemi. Zájem o auto byl všude enormní, většina reakcí byla pozitivní. Lidé si auto fotili s intenzitou, jako kdyby po Praze chodil přinejmenším Tom Cruise.

HN R200

FOTO: Petr Horník, Právo

Poctivá předělávka



Na autě je vidět, že jeho vývoj a následná výroba musely stát hodně sil. Exteriér je zcela svébytný, a jak jsme si ověřili, tohle auto jezdí jako kterékoliv jiné R8 minulé generace. Vnitřek samozřejmě napovídá, že byl převzat od Audi, na vnějším designu si zase všimnete předních světlometů Bentley a zadních svítilen z Lamborghini.

Ale vyvíjet ještě vlastní světla, to by byla cesta do finančního pekla. Už takhle se tvůrcům miliónové náklady nikdy nevrátí, jak nám řekl v rozhovoru Marek Hoffmann, ředitel uznávané karosářské rodinné firmy, druhý z hlavních mužů projektu HN R200. [celá zpráva]

„Kdybychom měli neomezený rozpočet, tak bychom si sami udělali světla, tvar kabiny nebo bychom si navrhli vlastní kola a tak podobně. Ale to nikdo nezaplatí,” potvrdil Petr Novague, držitel prestižních cen Red Dot (2012, 2014, 2015) nebo IF Design Award (2015) na otázku, zda by udělal něco jinak.

Motor a kompletní podvozek včetně nastavení tlumičů a pružin jsou zcela stejné jako první Audi R8, na jejíchž základech R200 stojí. Nemá audiosystém ani navigaci (klimatizace zůstala), takže je o 45 kg lehčí než ingolstadtský originál - váží 1650 kg. Originální R8 s tímto osmiválcem zvládne zrychlení 0-100 km/h za 4,6 sekundy a jede rychlostí 300 km/h.

Popisovaný model má uprostřed uložený motor a pohon zadních kol. Osmiválec o výkonu 420 koňských sil (309 kW) je spojen se šestistupňovou manuální převodovkou. Auto je dlouhé 4400 mm, vysoké 1300 mm a široké rovné dva metry.

R200 rozhodně levná není – stojí 4,2 miliónu korun, přivézt ale musíte ještě Audi R8 první generace (2007-2015), ideálně s manuální převodovkou. Ale i z automatu vám erko udělají. Čekací lhůta je zhruba tři měsíce.

Z našeho povídání s designérem Petrem Novaquem během jízd po Praze vzniknul následující rozhovor:

Jak dlouho trval vývoj?

Design trval několik let, než se dostal do podoby, kterou vidíte za mnou. Konstruktérské práce a příprava forem trvala další rok a půl.

Kolik zatím bylo vyrobeno kusů a jaká je čekací doba?

Zatím byly vyrobeny dva a připravuje se třetí. Čekací doba je v ideálním případě tři měsíce.

Kdo bude typický kupec modelu HN R200?

Někdo, kdo chce obsah a nechce značku. Někdo, kdo se stydí chodit označkovaný monogramy a nápisy, to bude typický kupec. Určitě jich bude málo.

Bude to výhradně muž?

Ze sta procent to bude muž. A hlavně to bude někdo, kdo chce mechanické auto a plechovou karoserií a nechce karbonové auto. Lidé si myslí, že jsme naše auto udělali z karbonu, ale karoserie je celohliníková, stejně jako dveře, zadní postranice a podběhy. V tom tkví ta krása.

Kolik si myslíte, že se vašich automobilů celkem vyrobí?

My na toto téma vedeme pořád debaty, jestli lidi zajímá skutečný design, který není „obrandován” známou značkou. Bavíme se o desítkách kusů, nikdy jsme neměli ambice vyrábět stovky.

Dodáváte HN R200 v jakékoliv barvě?

Je jediné omezení, že nesmí být dva stejné kusy. Když si někdo „zamkne” zelenou barvu, tak druhý zákazník už tu zelenou mít nebude.

Exteriér se změnil radikálně, jaké jsou změny v interiéru proti výchozí Audi R8 první generace?

Dá se říct, že kromě „budíků” úplně všechno. Jiné jsou výplně dveří, střední tunel, palubní deska, sedačky. Dá se říct, že to je třešnička na dortu. Naším hlavním cílem bylo vytvořit atypickou karoserii.

Homologovat předělaný automobil je vždy velmi náročné. Co bylo v tomto procesu nejtěžší?

Nejtěžší bylo řešit ochranu posádky, airbagy a správnou ergonomii sedadel. To, co vypadá jako nejjednodušší, bylo nakonec to nejtěžší.

Co na vaši předělávku říkali v Ingolstadtu u Audi?

Oni to znají. Ale nevyjadřují se k tomu.

