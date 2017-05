Lidé z týmu Cartivator, jak se pojmenovali, se scházejí v bývalé základní škole v japonské prefektuře Aichi. Automobilka Toyota nyní oficiálně tuto crowfundingovou akci finančně podpořila, aby mohla proslavit sebe i japonský inženýring tím, že zapálí olympijský oheň v roce 2020.

Cartivator SkyDrive

FOTO: Cartivator

V současné době létají s modelem v měřítku 1:5 kolem školy, ale už na konci tohoto roku by chtěli postavit model v reálné velikosti. Využívají principu klasického létání dronu, jak jej známe dnes. A protože ovládání dronů pokročilo už velmi kupředu, je třeba to jen zaimplementovat do systému auto/letadlo. Auto by mělo jezdit po silnici rychlostí asi 150 km/h, ve vzduchu by měl SkyDrive (tak se auto jmenuje) letět asi 100 km/h.

Jak jsme již řekli, až dotěď byl vývoj financován pomocí crowdfundingu, což je způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá k potřebné částce menším obnosem peněz.

Létající auta se nyní těší velké popularitě. Jeho výrobě se věnují firmy z USA, Německa, Nizozemska, Číny či Japonska. Minulý měsíc představila létající auto také firma ze Slovenska. [celá zpráva]

Sériové provedení létajícího automobilu od společnosti Aeromobil ze Slovenska

FOTO: Aeromobil