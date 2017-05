Sedm sekund? To není vítězství o parník. To je vítězství o celou flotilu letadlových lodí. Za sedm sekund dokáže takto rychlé auto ujet ohromnou vzdálenost. To znamená, že Nio EP9 už klidně mohlo brzdit do boxů, když by Lamborghini teprve udýchaně vlétlo do cílové pásky.

To, že Nio EP9 tuhle metu pokořilo, jsme věděli už před nějakou dobou. Ale zatím to číslo 6:45,90 nebylo oficiální. A teď už je. Podívejte se na video z okruhu.

Nio EP9 v Zeleném pekle

FOTO: Nio

Je třeba připomenout, že proti lambu má elektromobil hned několik výhod. Především to je výkon, který dosahuje jednoho megawattu (1341 koní). A navíc je rozdělený mezi všechna čtyři kola, protože každé z nich pohání jeden elektromotor. Také auto dokáže měnit své aerodynamické prvky ve třech osách, takže ho podrží na maximální možné úrovni a v zatáčkách prý auto vykazuje přetížení 2,5 G.

Kdo by auto chtěl, nebude to mít lehké. Existuje totiž prý šest kusů a cena jednoho je 1,48 miliónu dolarů (asi 36 miliónů korun). Největší problém je ovšem nedostatek peněz. Investoři do firmy už nasypali ohromné množství dolarů, ale ty byly utraceny na výzkum a vývoj. A teď se hledají další donátoři, kteří by podpořili samotnou výrobu.