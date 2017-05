Je to dva dny, co BMW oznámilo, že ukončí výrobu BMW 6 Coupé. Ale zájemci o velké kupé nemusí moc dlouho truchlit. Dostanou ještě něco lepšího. Bude to následovník slavné osmičkové řady a jeho koncept se představí už za čtrnáct dní na Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Bude to tedy zatím jen koncept, ale na sériové auto nebudeme čekat dlouho. Bude už příští rok.

BMW 850i

FOTO: BMW

Harald Krüger, předseda představenstva BMW, se v rámci představení první fotografické upoutávky vyjádřil, že nová osmičková řada bude luxusně-sportovní kupé, které bude vozem snů výrobního programu BMW.

Auto si pravděpodobně vezme spoustu zajímavých designérských řešení z konceptu Gran Lusso Coupe a pod kapotu se s největší pravděpodobností nastěhuje technika sedmičkové řady, patřičně upravená pro sportovnější charakter vozu.

Spekuluje se, že se zde objeví i dvanáctiválec, což by byla jistě velmi dobrá a logická zpráva. Mít dvanáctiválec je dnes už spíš výjimka, protože i luxusní značky se dávají na cestu přeplňovaných osmi- a šestiválců. Bohatí lidé, kteří patří k potencionálním zákazníkům BMW, však chtějí něco výjimečného. A to dvanáctiválec bezesporu naplní.

A co vy, myslíte si, že BMW 8 je legenda, nebo ne?