Porsche 911 GT3 je faceliftem verze představené před čtyřmi lety. O pohon se stará čtyřlitrový šestiválec, naladěný na rovných 500 koní (368 kW). V podstatě jde o ten samý motor, jaký mají závodní modely jezdící 911 GT3 Cup.

O řazení sériového provedení se stará buď sedmistupňové PDK, nebo - a to je asi ta nejpodstatnější změna - šestistupňová přímo řazená převodovka. To je u takto výkonného auta v dnešní době neslýchané a o to důležitější.

Lars Kern, zkušební jezdec Porsche, měl díky teplotě vzduchu 8 °C a teplotě asfaltového povrchu 14 °C optimální podmínky.

FOTO: Porsche

Porsche 911 GT3 váží pouhých 1430 kilogramů, zvládne akceleraci z nuly na 100 km/h za 3,4 s a jede 318 km/h (PDK), respektive 320 km/h s manuální skříní. Uvnitř je nový volant původem z modelu 918 Spyder a na výběr jsou tři druhy sedaček.

Cena začíná na částce 4,1 miliónu korun. Prodej bude zahájen v červnu.

Porsche 911 GT3 (2013)

FOTO: Porsche

Porsche 911 GT3 (2017)

FOTO: Martin Žemlička, Novinky