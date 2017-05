Vozy ze sbírek Škoda Muzea čeká více než 600 km po území Rakouska, Německa a Švýcarska. Startem i cílem projede 180 posádek ve městě Bregenz na břehu Bodamského jezera. Letošní ročník rally provede účastníky během tří dnů silnicemi jižního Německa, Vorlarberska a švýcarského regionu Apenzell. Malebné okolí Bodamského jezera doplní etapy, které historické vozy zavedou do skutečně vysokohorských pasáží.

Škoda Auto na tento závod vysílá dvojici svých historických vozů, otevřený model Felicia z roku 1961 a oblíbený dvoudveřový typ 440 Spartak.

Škoda 440 Spartak

FOTO: Škoda Auto

Oba automobily patří k úspěšným účastníkům veteránských soutěží na evropské i asijské půdě. Škoda 440 Spartak, přímý předchůdce modelové řady Octavia (1959 – 1971), byla vyrobena v roce 1957. Poté zamířila k prvnímu zákazníkovi do Ústí nad Labem. Škoda Muzeum automobil získalo v roce 1995 a restaurovalo jej do podoby, v jaké vozy Škoda 440 Spartak hájící barvy továrního týmu startovaly v domácích i evropských soutěžích na sklonku 50. let. Standardní provedení s motorem o objemu 1089 cm3 dosahovalo výkonu 40 k (29,4 kW) a rychlosti až 110 km/h.

Škoda Felicia (1961)

FOTO: Škoda Auto

Tyrkysově zelená Škoda Felicia z roku 1961 zastupuje téměř 15 000 kabrioletů v provedení Felicia či Felicia Super. Jedná se o jeden z nejhezčích otevřených automobilů přelomu 50. a 60. let. Sběrateli vyhledávaný vůz s dvoukarburátorovým čtyřválcem 1089 cm3/50 k (36,8 kW) dosahuje i díky nízké hmotnosti 930 kg rychlosti 130 km/h. Exponát s řazením umístěným již na podlaze (u starších vozů bývalo pod volantem) získalo Škoda Muzeum v roce 1995 od soukromého majitele.