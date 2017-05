Griffith byla značka. Griffith bylo něco, co ukazovalo britskou sportovní školu. Griffith bylo auto, které dokázalo se svým osmiválcovým motorem rozehřát nejedno srdce fanouška.

Ano, bylo to pekelně drahé auto. Ale když si uvědomíte, že v roce 1991 dokázal tenhle roadster zrychlit na stovku za 4,1 sekundy, pak pochopíte, že Griffith bylo skutečně grandiózní auto. Ano, každé TVR mělo svoje mouchy, jako naprosté výmysly, jen aby se odlišovalo. Ale to byla taková typická vizitka tehdejšího majitele značky Petera Wheelera.

TVR Griffith

FOTO: TVR

Nový majitel, jistý Les Edgar, hodlá postavit nový vůz na kola v roce 2018. Pomůže mu prý Gordon Murray (bývalý konstruktér McLarenu) a také firma Cosworth. Spojení těchto dvou značek by mohlo být opravdu dobrou známkou pro nové auto.

Podle zatím nepotvrzených informací by měl pod kapotou opět zabušit osmiválec s výkonem 298 kW a auto s hmotností kolem 1200 kg by měl vystřelit na stovku pod čtyři sekundy. Maximální rychlost je 322 km/h. Cena by měla být někde kolem 3 000 000 korun. Les Edgar prý už dostal 400 záloh.