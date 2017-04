Už i Mitsubishi postavilo vlastní divizi pro speciální projekty (Special Vehicle Projects), která bude mít na starost auta, jako jsou třeba tahle. Obě jsou v barvě Electric Blue, obě jsou v základu Mitsubishi L200, ale tím ta podoba tak nějak končí.

Sériová verze L200 Barbarian SVP, která bude vyrobena v počtu 250 kusů má k tomu navíc velké blatníky v černé barvě (je to černý lak Cosmos Black), sedmnáctipalcová kola s nasazenými terénními pneumatikami BF Goodrich, několik dalších úprav interiéru, velký plech pod motorem apod.

Mitsubishi L200 Barbarian

FOTO: Mitsubishi

Mitsubishi L200 Barbarian

FOTO: Mitsubishi

Druhý model Desert Warrior je už jiného zrna. Poznáte ho na první pohled. Blatníky nemá lakované do černa ale také modrou barvou. No a k tomu hromadu nýtů, nový nárazník s navijákem, světel, že by s nimi mohl osvítit tenisový Grand Slam, terénní závodní pružení, rám z trubek, vzadu dvě rezervy na korbě a mezi nimi motocykl a hlavně ohromné přítlačné křídlo nad korbou.

Mitsubishi L200 Desert Warrior

FOTO: Mitsubishi

Ještě jedno mají obě auta společné. Tím je motor – turbodiesel 2,4 litru s výkonem 134 kW a točivým momentem 430 Nm. Tenhle agregát může být spojen buď s šestistupňovou manuální převodovkou, nebo s pětistupňovým automatem.

Ještě jednu věc vám dlužíme – cenu. Samozřejmě že v prodeji bude jen Barbarian a ten stojí v přepočtu skoro jeden milión korun. Ale zatím nemáme informace, jestli se nějaký kousek podívá i do ČR.