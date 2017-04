Všechna auta, která byla představena na autosalonu v Šanghaji, jsme vám neukázali. Ono jich bylo opravdu hodně a mnoho z nich ani nemá v Evropě moc význam ukazovat, protože nemají ambice se dostat za hranice Číny. Jak to bude s vozem Qoros K-EV nevíme, ale představit ho musíme. Tohle podivné monstrum nesmíme minout.

Auto má hodně podivný design. Dost nesouměrný. Je to hlavně tím, že nemá dvoje dveře stejné. Nic, co se otevírá, není shodné s tím, co je na druhé straně vozu. A to nemyslíme jen otevírání kapoty a kufru. Ale vezměte si třeba dveře u řidiče. Jsou velké, takže umožňují nastoupit na přední i zadní sedadlo a ještě se otevírají vzhůru. Další dveře tu nejsou. Na druhé straně jsou dveře u spolujezdce, které se otevírají klasicky. Tedy někdy. Když je třeba, můžou se posunout v kolejnici vzad, jak to známe třeba z Peugeotu 1007.

Ovšem na zadní sedadlo vedou také zvláštní posuvné dveře, takže když se ty přední otevřou klasicky, ty zadní se mohou posunout.

Qoros K-EV

FOTO: Qoros

Qoros K-EV

FOTO: Qoros

Zvláštní design se promítá i do interiéru, ale není tu tak dramatický, hlavně se jedná o použití materiálů. Třeba na sedadlech je jakýsi semiš…

Ale teď ještě rychle pod kapotu. Tady je samozřejmě všechno v elektrice. Elektromotory pohánějící vůz mají souhrnný výkon 960 kW. Kapacita akumulátorů je 107 kWh, takže dojezd je přes 500 km. To zajímavé je, že zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne auto za 2,6 sekundy.

Celé auto je postavené jako Formule 1 – karbonový monocoque nese všechny ostatní díly karoserie i motoru a podvozku. Abyste si nemysleli, že čínský soudruh se pořádně vyřádil, tak vám prozradíme zajímavou informaci – na konstrukci auta spolupracoval švédský výrobce superaut Koenigsegg.

A to nejlepší na závěr. Auto se má začít vyrábět v roce 2019.