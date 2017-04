Mercedes už začal s prvními informacemi o tom, jak úžasné jejich nové auto bude. Tu a tam utrousí poznámku, a pokud to bude pravda, bude to opravdu paráda. A co na to BMW? Zatím nic. Viceprezident pro obchod a marketing divize M Peter Quintus se rozpovídal pro australský server Drive.

„Bylo by to skvělé něco takového udělat. Inženýři by tu práci milovali. Ale teď je zapotřebí mít na to peníze. Máme koncepty. Takže když zítra někdo řekne, jděte do toho, hned vám můžeme říct, jak auto bude vypadat.“

BMW M1 Hommage

FOTO: BMW

Jaké koncepty? Sázíme hlavně na BMW M1 Hommage, koncept vzpomínající na historický supervůz BMW M1. Koncept, který v roce 2015 postavilo BMW společně s McLarenem. Koncept, který měl výkon 559 kW v hybridním pohonu.

A to je další věc. Peter Quintus označil pohon hybridní technologií jako případnou nutnost. Takže další dílek do skládačky. BMW má výrobní kapacity, aby mohlo takové auto postavit. Má na to technologii, a dokonce už i postavený základ. Teď už jen ty peníze. Myslíte si, že by je BMW mělo někde najít a investovat?

