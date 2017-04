Škoda Vision E už prošla našimi stránkami v úterý a ukázala mladoboleslavskou Škodu jako automobilku budoucnosti – v elektřině a s hodně futuristickým designem. [celá zpráva]

BEZ KOMENTÁŘE: Volkswagen I.D. CROZZ

Volkswagen I.D. Crozz je na podobné bázi, je to však menší bráška, který je o 63 mm kratší, ale zase o 18 mm vyšší. Ale to jsou drobnosti. Opět je to crossover s prvky kupé. Na rozdíl od Škody se nepořežete o každou hranu, naopak je tu všechno hladké a oblé.

Porovnejte koncepty Volkswagenu a Škody:

Volkswagen I.D. Crozz

Studie Škoda Vision E

Auto stojí na univerzální platformě MEB, která je speciálně připravená pro koncernové elektromobily. Takže pokud bychom srovnávali techniku pod kapotou, došli bychom k naprosto stejnému výsledku jako u škodováckého vozu. Dva elektromotory mají společný výkon 225 kW a čerpají energii z Li-On akumulátorů o kapacitě 83 kWh. Dojezd je 500 km na jedno nabití.

Tohle auto má elektronicky regulovatelné tlumiče a díky uložení elektromotorů mezi koly i ideální rozložení hmotnosti (mírně víc vzadu). Když připočteme zadní víceprvkové zavěšení, může Volkswagen směle hovořit o tom, že auto by mělo i přes vysokou stavbu mít stejnou ovladatelnost jako VW Golf GTI.

Volkswagen I.D. Crozz

Volkswagen I.D. Crozz

Interiér samozřejmě spoléhá na dva displeje, ale hlavně na head-up displej, který má jakousi virtuální realitu. Takže dokáže na čelní sklo nasimulovat mapu tak, jako by ukazovala skutečné silnice a odbočky, které se blíží pěkně ve 3D. Samozřejmě že auto má i svůj vlastní inteligentní autonomní systém.

To nejzajímavější na Volkswagenu I.D. Crozz je ovšem to, že se bude vyrábět. Ano, je to tak. Automobilka potvrdila, že jeho výroba (samozřejmě v trochu pozměněné podobě) odstartuje v roce 2020 a počítají s produkcí až miliónu vozidel ročně.