Je vidět, že čínský trh je dnes ohromně důležitý, když Mercedes umístí představení své nejluxusnější vlajkové lodi právě na šanghajský autosalon. Tady uvidí návštěvníci poprvé naživo auto, které je opravdovým vrcholem techniky a luxusu i v téhle jinak velmi luxusní značce.

Video

Mercedes-AMG S 63 4MATIC+

Zdroj: Mercedes-Benz

Design vozu se nijak výrazně nezměnil. Lehce byla upravena světla, vstupy vzduchu na nárazníku nebo zadní svítilny. Tou nejdůležitější změnou je úprava masky chladiče, která se zase bude měnit podle toho, jaký motor je pod kapotou.

Uvnitř vozu poznáte změnu hlavně na displejích před řidičem, které jsou dva o úhlopříčce 12,3 palce, ale spojené v jeden jednolitý pás. Změnil se i volant, na němž je dotyková ploška, kterou lze ovládat celý systém vozu, podobně jako s ovladačem na středovém tunelu.

Mercedes-Benz S (2018)

FOTO: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S (2018)

FOTO: Mercedes-Benz

Luxusní výbava se zase posunula o kousek výš. Zajímavý je například systém Energizing, který v sobě spojuje všechny systémy vozu tak, aby co nejlépe ladily s navolenou potřebou pocitů řidiče. Takže se změní ambientní osvětlení, masážní funkce sedadel, jejich vyhřívání či chlazení, naladí se rádio… V šesti módech (Freshness, Warmth, Vitality, Joy, Comfort a Training) pak upozorňujeme na ten poslední, kdy řidiči nabídne i protažení, aby nezatuhnul nebo neusnul.

Elektronika vládne

Tím hlavním v autě je ale elektronika. Jak jsme už předeslali před nedávnem ve zvláštním článku, auto se posunulo o notný kus blíž k autonomní verzi, protože tempomat dokáže jet nejen na dálnici zvolenou rychlostí, ale i mimo ni, a dokonce ani řidič nemusí držet volant. Dokáže totiž reagovat na auta jedoucí vepředu, dokáže samostatně předjíždět nebo reagovat na křižovatky, kde odbočuje. [celá zpráva]

Mercedes-Benz S (2018)

FOTO: Mercedes-Benz

A to není všechno. Všechny hlídací systémy třeba fungují i jako skenery pro pohodlí posádky. Takže například ohmatávají silnici před vozem a uzpůsobují dopředu pružení danému povrchu. Nebo vylepšené pružení zvládne v zatáčkách naklápět kabinu až o 2,65 stupně do protipohybu, aby se co nejvíce vyloučily odstředivé síly. Prostě jako v rychlíkovém voze s naklápěcí skříní.

Mercedes-Benz S (2018)

FOTO: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S (2018)

FOTO: Mercedes-Benz

Motorové opojení

Pod kapotou se objevuje hned několik novinek. Tak například tu už nenajdeme vidlicové naftové šestiválce, ale válce se seřadily do jedné řady. Mají objem 2,9 litru a mají výkony 210 nebo 250 kW s točivými momenty 600 nebo 700 Nm. Nový je i benzínový osmiválec o objemu čtyři litry, který dostal do vínku vypínání hned poloviny válců. Při plném nasazení ale produkuje motor výkon 345 kW a točivý moment 700 Nm.

Změnou prošlo i vrcholné S 63 AMG, kde z původních 5,5 litrů má nově dvouturbový osmiválec objem čtyři litry (450 kW/900 Nm). Abychom nezapomněli ani na budoucnost – tam se během roku objeví i řadový benzínový šestiválec, který ovšem bude spojen s elektromotory a bude se tak jednat o hybridní verzi s označením S 560 e.

Ceny inovovaného modelu zatím Mercedes nezveřejnil.