Na dobré věci se vyplatí čekat klidně hodiny. Když krátce před druhou přijíždím k šedivému nenápadnému domu na periferii Ingolstadtu, měla by na mě uvnitř zdejšího fotografického studia čekat studie Vision E, první elektrické auto tohoto typu. Ano, v Mladé Boleslavi už vyrobili v roce 2011 elektrickou octavii, tohle je ale předobraz skutečného modelu, který půjde za tři roky do prodeje.

Když ale přijdu do studia nasvíceného lampami jako na koncertě AC/DC, uvidím jen prázdné bílé místo. Koncept samotný přiveze nákladní auto až za více než dvě hodiny. Důvod je jednoduchý. Zdejší studio, které vůz pro Škodu vyrábí, finišuje do poslední chvíle. O pouhé dva dny později auto zajede do nákladního letounu a poletí směr Šanghaj, kde se v polovině dubna ukáže ve světové premiéře.

Karoserie z karbonu



Příjezd obyčejného bílého nákladního auta s českou značkou, které ukrývá koncept za desítky miliónů, je kouzelný okamžik. Ještě horké nové auto, které nikdo kromě jeho tvůrců neviděl, sjede v poloprůhledné plachtě mezi chumel lidí z automobilky a dva novináře. Ve zdejším studiu se Vision E bude fotit a výsledky poté obletí celý svět a všechny redakce světa. A my jsme tady a můžeme si všechno prohlédnout pěkně v detailu. Fascinující zážitek.

Interiér Škody Vision E (2017)

FOTO: Škoda Auto

Na studii v mladoboleslavské Česaně pracovala více než stovka lidí, samotnou výrobu měla na starost firma z Ingolstadtu (s Audi to ale nesouvisí), která pro Škodu připravovala studie se slovem Vision v názvu. Samotná výroba zabrala bezmála pět měsíců.

Studie Vison E, kterou po stránce designu vytvořil nyní již bývalý šéfdesignér Jozef Kabaň, je dlouhá 4688 mm, široká 1924 mm a vysoká 1591 mm. V porovnání s kodiaqem je studie prakticky stejně dlouhá, avšak užší (1882 mm) a výrazně nižší (1676 mm). Nabídne i větší rozvor náprav, a to 2851 mm (kodiaq 2791 mm). Studie stojí na obrovských 21palcových kolech.

Luxusní interiér využívá zcela rovné podlahy



Díky elektrickému pohonu zde není středový tunel, takže podlaha je zcela plochá a umístěná nízko. To je vynikající z hlediska prostornosti i umístění sedaček. Trendem současných automobilů jsou dotykové displeje, které ovládají většinu funkcí. Velký displej najdete i zde, navíc každý ze čtyř cestujících má svůj vlastní.

Zadní dveře se otevírají elektronicky proti směru jízdy, do auta je tak lépe vidět (nezapomeňte, tohle auto je určeno pro výstavu), ale je to drahé řešení, takže technici ze Škody nám sdělili, že do sériové produkce se toto řešení nedostane. Všechny čtyři sedačky, mimochodem výrazně tvarované, lze otočit o dvacet stupňů.

Studie Škoda Vision E

FOTO: Škoda Auto

Z auta tak snadněji vystoupíte, ale zrovna tahle vychytávka je zde ze stejného důvodu jako dveře s otevíráním proti směru jízdy – vypadá to dobře na autosalonech, v praxi se to ale – i vzhledem k vyšším nákladům – nevyužije. Je to poctivě udělaný showcar za desítky miliónů korun (přesnou částku jsme z nikoho z přítomných expertů nedostali), který provokuje a zejména přední maskou a množstvím diod svůj vzhled přehrává, třeba boční silueta nebo zadní partie ale vypadají výborně samy o sobě.

Připomínají dosud neukázaný model Kodiaq Coupé, podle zástupců automobilky se ale design těchto dvou modelů bude lišit. Patrně nikterak dramaticky, ale bude.

Karoserie je vyrobená z karbonu, což je informace, která se zatím nikde neobjevila. Naživo si všímám i bohatého prosklení střechy, které se táhne až ke středovému (B) sloupku. Zajímavostí je aktivní aerodynamika i absence zpětných zrcátek, která nahrazují kamery, respektive displeje uvnitř. To je mimochodem řešení, které už automobilky mají připravené k sériové výrobě, čeká se na potvrzení homologací. Fantastickým detailem je pak logo umístěné na obou předních blatnících, evokuje to krásně schované víčko nádrže u Škody 1000 MB.

Vision E vznikla jen v jednom exempláři



Studie Vision E vznikla v jediném kusu, u některých jiných si Škoda nechávala dělat kopii, aby jej mohla souběžně vystavovat po celém světě. Zlatá barva je líbivá a jsem si jistý, že Číňané z ní budou nadšeni.

O pohon vozu postaveného na koncernové platformě MEB (z něm. Modularer Elektrifizierungsbaukasten) se starají dva elektromotory o celkovém výkonu 225 kW (306 k). Jeden z motorů je umístěný vpředu, druhý vzadu. Výkon se přenáší na obě nápravy, popisovaný model tak bude fungovat jako „čtyřkolka“.

Nejvyšší rychlost je elektronicky omezena při 180 km/h a co je důležité, lithium-iontové baterie při ideálních podmínkách zvládnou 500 kilometrů. Vision E zvládne i autonomní jízdu na úrovni 3 (z celkových pěti). Více zatím sériově nikdo nenabízí.

Indukční dobíjení, baterie váží stovky kilogramů



Technickou zajímavostí plně funkčního konceptu je indukční dobíjení. To je nesmírně pohodlné: auto zaparkujete do garáže, kde máte indukční desku, a bezdrátově si díky elektromagnetické indukci baterie přes noc dobijete. Něco podobného už je i v současných autech při dobíjení mobilního telefonu, denní používání elektroaut to ale velmi zjednoduší.

Mimochodem 80 procent lithium-iontových baterií v popisovaném modelu dobijete za pouhou půlhodinu. Hmotnost velké baterie nám sdělena nebyla, řádově jde ale o stovky kilogramů, celý koncept pak váží ke dvěma tunám.

Studie Vison E ukazuje, jak automobilka ze středních Čech za poslední roky vyrostla. Třicet let od doby favorita (na svou dobu a podmínky vzniku velmi dobrého auta) poodhaluje Škoda budoucnost, ve které bude držet krok s těmi nejlepšími hráči na kolbišti automobilového průmyslu.