Subaru se nikdy nikam nežene. Každou novinku připravuje dlouho a pečlivě. A tak i na sedmimístné SUV, které by bylo o něco úspěšnější než Subaru Tribeca, se připravuje velmi dlouho. Tentokrát už chce mít Subaru auto vypiplané k dokonalosti. Auto, které bude moderní v době vzniku i několik let po něm, a ne jak to bylo častokrát v minulosti, že Subaru představilo auto, které třeba v designu zaostávalo za konkurencí o několik let.

Subaru Ascent Concept

FOTO: Subaru

Subaru Viziv-7 Concept

FOTO: Subaru

A tak Subaru postupně připravilo hned několik konceptů s názvem Viziv. Ten poslední Viziv-7 byl předchůdcem právě nyní představeného Ascentu.

Když se na oba vozy podíváte, zjistíte, jak se posunul design k účelnosti výroby. Stačí třeba porovnat nárazníky. Podivná gigantická spodní světla zmizela a nahradil je klasický vstup vzduchu k brzdám. Podobné je to i s blatníky (dnes klasické plastové lemy), prahy, světly nebo třeba střešním nosičem. Jediné, co bychom viděli jako designerskou „sochařinu“ jsou zapuštěné kliky nebo zrcátka na tenoučkých nožkách.

Subaru Ascent Concept

FOTO: Subaru

Nové auto by se mělo začít prodávat v roce 2018, a jelikož se dělá především pro severoamerický trh, patrně půjde také pouze o tamní výrobu. Připravena bude linka ve městě Lafayette ve státě Indiana. Co nás ale zajímá hodně, je nový benzínový motor. Opět to bude boxer s přímým vstřikem, ale podrobnosti o něm zatím neznáme. Počítáme, že právě on je důvodem tak dlouhého čekání.

Subaru Ascent Concept

FOTO: Subaru

Subaru Ascent Concept

FOTO: Subaru