Svého demona představuje Dodge už velmi dlouho. Společnost udělala na auto tolik upoutávek, že snad ani nejnovější hollywoodské trháky jich nemají víc.

Většina motoristických redakcí tak postupně uvolňované a „uniklé” informace dávala jednou za čas dohromady a vydávala aktuální „novinky”. Stejně jako my.

Video

Dodge Challenger SRT Demon; Zdroj: Dodge

Oficiálně byl Dodge Challenger SRT Demon představen na autosalonu v americkém New Yorku. A většina z toho, co se o něm povídalo, je pravda. Snad až na jediné. Nemá výkon přes tisíc koní. Ale i s tím, co má, dokáže neskutečné věci.

Větší a ještě větší

Motor je tradiční vidlicový osmiválec o objemu 6,2 litru. Ten známe už z verze Hellcat, v tomto případě ale auto dostalo větší kompresor, který dokáže natlakovat až na jeden bar. K větší zásobě vzduchu je zapotřebí mít dostatečnou zásobu paliva, a tak přišly na řadu nové vstřikovače a čerpadla.

Výsledkem je výkon 603 kW (820 k) a 972 Nm, při použití závodního benzínu s OČ nad 100 dokáže hodnota vyšplhat až na 626 kW (851 k).

S motorem spolupracuje osmistupňový automat TorqueFlite 8HP90 se zkrácenými stupni, který byl upraven tak, aby dokázal pracovat ve vyšších otáčkách.

Dodge Challenger SRT Demon

FOTO: Dodge

Dodge Challenger SRT Demon

FOTO: Dodge

Všechno pryč!

Auto nemá prakticky vůbec nic. V sériové verzi se prodává pouze se sedadlem řidiče. Za dolar si zákazník může přikoupit i sedadlo spolujezdce, za další pak zadní lavici. Za dolar také přimontují všechen „tapecírunk” z kufru.

Odebrané bylo audio, parkovací senzory, elektrické stavění volantu, lehčí jsou brzdy, jejich třmeny. Na seznamu věcí, na kterých se šetřilo, je toho hodně. Auto shodilo celkově 105 kg, ale přibralo kvůli větší šířce a kolům 8 kg. Takže ve výsledku je proti hellcatu lehčí o 97 kg.

Dodge Challenger SRT Demon

FOTO: Dodge

Vše dozadu

Pneumatiky Nitto NTO5R 315/40R18 asi u nás moc lidí nezná. Jsou to speciály, za které by se nestyděly ani dragstery. A kdo chce, může si přikoupit skutečně speciální štíhlá přední kola pro dragster. Proč? Protože tohle auto se při startu z místa staví na zadní.

Skutečně – část startu se pohybuje pouze na zadních kolech. Z klidu na stovku tohle auto vystřelí za 2,3 sekundy a vyvine přetížení 1,8 G. Sprint na 400 metrů zvládne za 9,65 s a na konci měřeného úseku letí rychlostí 225,3 km/h. To jsou hodnoty, které opravdu náleží závodním dragsterovým speciálům.

Ostatně i tohle auto dokáže blokovat přední kola a má brzdu na převodovce. Takže starty jsou vlastně komplet stejné, jaké vidíme na amerických závodech, kde není nouze o hořící gumy a auta letící vzduchem.

Všimněte si předních pneumatik.

FOTO: Dodge

Celkově bude vyrobeno 3300 kusů. Za jakou cenu budou k mání, to zatím Dodge nesdělil. Ani extrémní cena by prý ale nezaplatila 25 inženýrů a techniků za jejich dvouletou práci na autě. Jde jednoduše o image značky. A za tu musí společnost platit sama.